Résumé et buts d’Arsenal

18/10/2021 à 23:29 CEST

Un but de Alexandre Lacazette dans le temps additionnel, il a sauvé un point pour Arsenal de Mikel Arteta, qui a signé un match gris contre Crystal Palace (2-2)

ARS

IRC

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney ; Partey (Martinelli, 81′), Smith Rowe ; Saka (Lokonga, 46′), Odegaard (Lacazette, 67′), Pépé ; Aubameyang.

Palais de cristal

Guaita ; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell ; McArthur, Milivojevic (Kouyaté, 67′), Gallagher, Ayew (Olise, 71′) ; Édouard (Tomkins, 82′), Benteke.

Buts

1-0 M. 8 Aubameyang. 1-1 M. 50 Benteke. 1-2 M. 73 Edouard. 2-2 M. 90 + 5 Lacazette.

Arbitre

Mike Dean. TA : Saka (42′) / McArthur (42′).

Incidents

Stade des Émirats. 45 000 téléspectateurs.

L’équipe ‘Gunner’ a fait naufrage en seconde période, avec un retour de Palace parrainé par des erreurs défensives d’Arsenal lui-même et que Lacazette a annulé à la 95e minute.

Pierre Emerick-Aubameyang avait dépassé les « Gunners » en première mi-temps, lorsqu’il a poussé le ballon dans les filets après un arrêt de Vicente Guaita à Nicolás Pepé, mais ils se sont effondrés en deuxième mi-temps.

D’abord en raison d’une perte à la sortie du ballon dont le vétéran a profité benteké chrétien faire face à Gabriel, le « dépeindre » et battre Aaron Ramsdale à sa ceinture. C’est précisément le gardien d’Arsenal qui a évité une plus grosse victoire, avec deux arrêts de Conor Gallagher et Jordan Ayew.

Mais le but, le meilleur des siens, n’a rien pu faire dans le deuxième but de Palace, né d’un corner en faveur d’Arsenal. Sambi Lokonga s’est endormi au milieu de terrain et le Palace a monté la contre-attaque avec trois hommes, laissant Odsonne Edouard contre le gardien. La signature vedette de l’équipe de Patrick Vieira cette saison s’est définie avec un tir sec qui a touché un bâton.

Arsenal avait même le bois contre et dans les dernières minutes, la barre transversale a repoussé un tir à bout portant de Kieran Tierney qui égalisait. Le miracle a dû attendre la 95e minute, quand, avec tout Arsenal dans la zone du Palais, Lacazette a profité d’un rejet de Guaita pour atteindre la finale 2-2.

Le point n’arrange pas la vie d’Arsenal, qui reste douzième, avec onze points, quatre des places européennes, tandis que le Palais de Vieira est quatorzième avec huit unités. La bonne nouvelle pour les Gunners est qu’ils n’ont pas perdu depuis le 28 août.