Résumé et buts d’Arsenal

27/11/2021 à 15h35 CET

Jésus Burgos

L’Arsenal de Mikel Arteta se redresse au prix d’un pauvre Newcastle United FC (2-0) grâce à des buts de Bukayo saka et Gabriel Martinelli, en seconde période, pour refaire surface après la dure défaite contre Liverpool la semaine dernière. Les « gunners » ont dominé et généré une rencontre où les deux équipes ont été plus équilibrées en première mi-temps, avec un échange de coups, mais où Arsenal a touché la table en deuxième mi-temps.

ARS

NOUVEAU

Arsenal

Ramsdale ; Blanc, Magalhaes, Tomiyasu, Tavares ; Thomar Partey (Elneny, 85′), Saka (Martinelli, 64′), Smith Rowe, Lokonga ; Odegaard et Aubameyang (Lacazette, 75′).

Newcastle

Dubravka ; Schär, Lascelles, Krafth; Shelvey (Hayden, 88′), Ritchie (Almiron, 67′), Fraser, Willock ; Joelinton (Murphy, 67′), Wilson et Allan Saint-Maximin.

Buts

1-0 M.55, Saka. 2-0 H, 66 ans, Martinelli.

Arbitre

Stuart Attwell. TA : Ritchie, Emil Krafth, Lascelles / Aubameyang.

Incidents

Match correspondant à la treizième journée de Premier League disputée à l’Emirates Stadium.

‘The Toon’ est apparu en première mi-temps mais n’est pas apparu dans une seconde mi-temps marquée par la blessure de Saka, qui s’est imposé comme le meilleur footballeur du match en étant la clé de ses interventions et de son but. Au final, l’Anglais a dû être remplacé pour que son remplaçant élargisse les distances pour laisser un Newcastle plus coulé qui enregistre déjà le pire départ d’une équipe dans l’histoire de la Premier League.

Et c’est que la rencontre a commencé avec quelques premières minutes verrouillées. Sans dominant mais avec un Newcastle pressant haut et avec de légères modifications et améliorations qui montrent le changement des Magpies depuis l’arrivée d’Eddie Howe début novembre. Au fil des minutes, l’ensemble des Mikel Arteta il prenait possession du ballon et commençait à dominer pour arriver avec insistance au but des visiteurs.

La première fois, c’était un tir de Nuno Tavares qui est monté à l’étage. Il ne s’est presque pas écoulé de temps, Bukayo Saka il a encore prévenu, à un quart d’heure de jeu, mais l’ailier n’a pas atteint un magnifique ballon qu’il a mis au millimètre Alber Sambi Lokonga. C’étaient de bonnes minutes pour les locaux. Dès que Newcastle a quitté son terrain et qu’Arsenal a tenté d’en profiter. Cette fois par une faute sur Martin Odegaard que le footballeur norvégien lui-même était chargé de lancer afin que Martin Dubravka volera pour dégager le ballon dans le coin.

Arsenal a exercé une forte pression qui a rendu difficile le départ de Newcastle. Quelque chose qui a empêché ‘The Magpies’ d’atteindre l’objectif de Aaron Ramsdale qu’après vingt minutes de jeu.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Juste un coup de Fabian Schär, en tirant un corner, a rapproché les visiteurs du but de Ramsdale. Cependant, la meilleure chance est venue, quelques minutes plus tard, du pied droit de Étagère Jonjo. Le tir de loin, la plus grande vertu, du milieu de terrain a obligé le gardien local à paraître envoyer le ballon dans le bois et après le corner. De leur côté, les « artilleurs » ont répondu par Tomiyashu mais son tir est passé à côté.

Peu à peu, les forces s’égalisent de part et d’autre. Cependant, le rythme du match a chuté après que le match a été interrompu par une frayeur à la tête de Matt Ritchie.

Avant la marche vers les vestiaires est venu l’occasion la plus dangereuse de la première mi-temps. Un bon coup de Smith Rowe l’a arrêté Doubravka et le rejet a essayé d’en profiter Pierre-Emerick Aubameyang mais l’attaquant, inexplicablement sur la ligne de but, a envoyé son tir à côté. Un incroyable échec auquel les Gabonais ne pouvaient pas croire.

Bukayo Saka, le meilleur et le pire « tireur » de nouvelles

Les quarante-cinq minutes suivantes ont commencé avec la même dynamique que la première mi-temps. Avec un avis de Bukayo saka, qui a forcé Doubravka à apparaître dès la première minute, mais sans complications pour le gardien visiteur.

A dix minutes de jeu en seconde période est venu le but de Bukayo saka dépasser les locaux au tableau d’affichage. Excellente combinaison de touches innombrables entre les « Artilleurs » qui, avec patience à l’avant, ont terminé avec une aide de Nuno Tavares pour que Saka traversera et publiera le tableau de bord de l’Emirates Stadium.

Malgré le but, Saka mettre la peur dans le corps des fans des « Gunners » présents au duel. L’attaquant est tombé au sol, jusqu’à deux fois, et a dû se retirer du terrain de jeu en raison d’une gêne musculaire à la jambe gauche. Quelque chose de normal vu les minutes que le footballeur anglais a jouées.

De son côté, ‘The Geordies’ était beaucoup moins proche du quartier. Juste une timide arrivée de Collum Wilson où les visiteurs ont réclamé un éventuel penalty que l’arbitre n’a pas sifflé. Après cette décision controversée, Arsenal a étendu ses avantages grâce à Gabriel Martinelli, qui n’avait plus marqué depuis mai dernier. Une merveilleuse aide de Tomiyashu il a su en profiter Martinelli avec une touche d’intérieur à surpasser Doubravka et marque le deuxième but, sur le premier ballon qu’il a touché après être entré sur le terrain de jeu en remplacement de Saka.

Après le deuxième but local, Arsenal a pris le pouvoir absolu du match contre un Newcastle frustré qui après treize matchs ne connaissait toujours pas la victoire, étant le pire départ d’une équipe en Premier League. Dans la dernière ligne droite du duel, seul Lacazette Il a mis un air neuf dans l’attaque, tant il cherchait son particulier et a pu le matérialiser avec deux occasions nettes.