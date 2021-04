Résumé et buts d’Arsenal-Slavia Prague (1-1) aller des quarts de finale.

04/08/2021

Le 04/09/2021 à 00:00 CEST

.

L’entraîneur espagnol Mikel Arteta Il a de nouveau été déçu par Arsenal lorsqu’il a échappé au triomphe lors du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa avec un but du Slavia Prague à la 94e minute (1-1).

ARS

SPR

Arsenal

Enregistrer; Bellerín, Holding, Gabriel, Soares; Thomas (ELney, 77 ‘), Xhaka; William (Martinelli, 73 ‘), Smith Rowe, Saka (Pépé, 77’); Lacazette (Aubameyang, 77 ‘).

Slavia Prague

Kolar; Bah, Holes, Zima, Boril; Hromada; (Sevcik, 46 ‘) Dorley (Linger, 69’), Stanciu (Masopust, 84 ‘), Provod, Olayinka (Traoré, 85’); Sima (Kuchta, 69 ‘).

Buts

1-0 M. 86 Pépé. 1-1 M. 94 trous.

Arbitre

Andreas Ekberg (Suède). TA: Zima (48 pi)

Stade

Emirates Stadium. Porte fermée.

Les “ Gunners ”, dans un match qu’ils méritaient de gagner, ont dû attendre jusqu’à la minute 85 pour avancer, grâce à un but de Nicolas Pépé, mais avec une minute pour aller à la fin du temps supplémentaire, Trous Tomas fait la cravate qui complique les options des Anglais dans la compétition.

Ainsi, Arsenal a raté un match qui a connu une première mi-temps soporifique, dans laquelle les Londoniens ont pris la tête, plusieurs jours après avoir affronté Liverpool sur cette même scène et chuté bruyamment, dans l’un des pires matches de l’époque. Mikel Arteta.

Les «Gunners» ont rempli leur favoritisme, mais les minutes ont passé et le Slavia Prague n’a pas semblé mal à l’aise sur le terrain sans l’initiative. Il a même profité de la première chance du match sur une volée de l’extérieur de la surface qui a dépassé le but de Bernd Leno.

Arsenal avait plus de dynamite à l’avant et ils l’ont montré dans un jeu qui laissait Bukayo Saka seul, déjà remis de ses problèmes physiques, mais, avec tout en sa faveur, le jeune Anglais a trop croisé le ballon devant le gardien de but.

Les esprits se sont améliorés en seconde période et les deux équipes ont accéléré pour donner une certaine excitation au match. Le peuple de Prague, pour essayer d’obtenir un bon résultat de Londres et des Anglais, pour profiter de l’avantage supposé de jouer à domicile. Willian s’est écrasé dans le bois avec un coup franc du front, tandis que Leno a obtenu la réponse de Boril, qui a trouvé un bon tir, bien qu’un peu centré, de l’intérieur de la zone.

But de Nicolás Pépé contre le Slavia Prague | MEDIAPRO

Cela ne semblait pas être le jour du but et cela a été démontré à l’occasion la plus claire du match. Lacazette Il a profité du fait qu’un défenseur du Slavia s’est endormi, a volé le ballon au centre du terrain et a couru seul vers le but. Lorsqu’il est arrivé contre le gardien de but, il a essayé d’ajuster trop le tir et s’est heurté à la barre transversale. Le rebond est tombé à Emile Smith Rowe, mais dans une position très difficile pour terminer.

Il n’a pas non plus vu de but Thomas Partey, l’un des joueurs nommés lors de la saison d’Arsenal. Il avait un tir franc devant, mais il ne pouvait pas lui donner assez de courbe pour qu’il atteigne la ligne d’arrivée.

Ce n’est que 15 minutes avant qu’Arteta se rendit compte qu’il avait besoin de plus de dynamite à l’étage. Il a sorti Pierre-Emerick de la banque Aubameyang et Nicolas Pepé et les deux ont fait le but. Les Gabonais ont fui une balle en fuite de Pepé et cela l’a mordue avant la sortie du gardien de but du Slavia.

Le but a justifié le mouvement de banc d’Arteta et a servi à faire croire aux Anglais qu’ils l’avaient fait, mais dans un coin à la 94e minute. des trous il a terminé seulement au deuxième poteau et a mis la cravate à un.

Tout sera décidé en République tchèque, mais cet objectif dans le temps supplémentaire met Arteta et complique les options de son équipe d’être en demi-finale et de se qualifier pour la compétition européenne la saison prochaine.