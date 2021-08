Résumé et buts d’Arsenal

22/08/2021

Le à 20:17 CEST

Et un jour, il est revenu. Romelu lukaku a marqué son premier but pour Chelsea lors de sa 16e apparition avec le club, neuf ans et 360 jours après ses débuts avec les “blues” en août 2011, et aider leur équipe à gagner contre Arsenal à l’Emirates Stadium 0-2.

ARS

CHE

Arsenal

Enregistrer; Cédric, Holding, Pablo Marí, Tierney (Tavares, 66′) ; Lokonga, Xhaka ; Pépé, Smith Rowe, Saka (Aubameyang, 61′) ; Martinelli (Balogun, 79′).

Chelsea

Mendy ; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic (Kanté, 72′), Alonso ; Mont (Ziyech, 73′), Havertz (Werner, 90′) ; Lukaku.

Buts

0-1 M. 15 Jacques. 0-2 M. 35 Lukaku.

Arbitre

Paul Tierney. TA : Pablo Marí (34′), Holding (45′), Lokonga (67′).

Incidents

Journée 2. Emirates Stadium. 50 000 téléspectateurs.

L’attaquant belge, super ajout de l’été pour 115 millions d’euros, est venu immédiatement laisser son empreinte. Lors de la première journée, ceux de Tuchel sont parvenus à écraser 3-0, et l’arrivée de Romelu a valu d’augmenter le punch. La pièce manquante du champion d’Europe.

A peine un quart d’heure a retardé le nouveau venu de l’Inter à l’enregistrement. Il l’a fait avec le talent dont il a fait preuve en Europe : tenir le ballon en pivot. Kovacic a pris le relais, Il a divulgué Reece James et l’équipe a servi à Lukaku pour définir à volonté contre un Leno vaincu. Un échantillon de la façon dont l’équipe de Tuchel peut être mortelle avec un bélier qui domine le quatrième quart pas comme les autres.

Vingt minutes plus tard, les chiffres ont augmenté. Maintenant, c’est Mason Mount qui l’a fait sauter James, qui a décidé de toucher la cible au lieu d’aider. Tout aussi efficace votre choix de raccrocher le 0-2 devant un Arsenal qui ne trouvait pas les moyens d’équilibrer la balance.

Arteta a essayé de mettre la main, donnant Aubameyang pour la seconde moitié. À l’exception d’une intervention de Mendy, le script n’a pas changé. Leno a évité une débâcle majeure et les « bleus » ont remporté la victoire avec un Lukaku intraitable.