Résumé et buts d’Aston Villa 1-2 Manchester City en Premier League

01/12/2021 à 23:27 CET

Deux buts ont servi le Manchester City pour obtenir une victoire sur le terrain de Aston Villa, un endroit où les ligues ne peuvent pas être gagnées, mais elles peuvent être perdues. Les hommes de Guardiola sont venus à l’accident avec de nombreuses victimes, et avec le Catalan définissant la situation des blessés comme « une urgence ». Ils y ont mis une solution griffes de Rúben Dias et Bernardo Silva.

avi

MCI

Aston Villa

Emi Martínez; Cash, Konsa, Mings, Targett (Chukwumeka, M.67) ; Nakamba (Sanson, M.77), Douglas Luiz, McGinn ; Buendia, Watkins, Bailey (Jeune, M.31).

Manchester City

Ederson ; Cancello, Ruben Dias, Aké, Zinchenko; Rodri, Fernandinho, Bernardo Silva ; Mahrez, Gabriel Jesus (Grealish, M.87), Sterling.

Buts

0-1 M.27 Ruben Dias; 0-2 M.43 Bernardo Silva; 1-2 M.47 Watkins.

Stade

Parc des Villas. 41 000 téléspectateurs.

Les buts du duo portugais se sont décidés dans une belle première mi-temps de ceux de Guardiola, même si la Ville a fini par serrer les dents. Watkins a coupé les différences à la reprise, et l’ensemble de Steve Gerrard il a beaucoup serré dans la dernière ligne droite. Ederson Il a sorti une main prodigieuse à 15 minutes de la fin, et les Mancuniens ont fini par décrocher une victoire décisive, d’autant plus après les victoires de Chelsea et Liverpool.

Le début du céleste était impressionnant. Face à une Aston Villa incapable de sortir de sa zone à cause de la pression des visiteurs, c’était une chaussure de JOURS RUBEN qui a déséquilibré la balance. Sterling a débordé, réussi à Birmingham, mais sa passe n’a pas invité le tir de Dias. Les Portugais, cependant, n’y ont pas pensé. Avec son pied gauche et de 25 mètres, il a envoyé un tir ajusté au poteau d’Emi Martínez, qui n’est pas arrivé.

La réponse de Villa après la pause

Bien que probablement ce dont on se souviendra le plus sera l’œuvre d’art que vous avez signée Bernardo Silva. Un mouvement d’équipe peu attrayant, de Cancelo et Mahrez sortir de votre région avec un mur incroyable, jusqu’à ce que Gabriel Jésus étirer le compteur pour envoyer le centre final. Au bord de la surface, Bernardo l’a empalée de l’intérieur à l’angle d’Emi Martínez. Une action accessible uniquement à l’un des meilleurs du moment en Europe.

La pause était de 0-2, mais si quelqu’un préfigurait une nuit tranquille pour City, il avait tort. Watkins a terminé un corner au filet dans la première action après la pause et Villa Park est arrivé à ébullition. Gabriel Jésus a pardonné la sentence et Ederson a sauvé la cravate contre le jeune homme Chukwumeka.

Dans la dernière ligne droite, il a fait une apparition Grealish, qui est revenu dans ce qui était son stade entre sifflets et applaudissements. La note de couleur à une victoire travaillée par City, qui ne perd pas le train de la tête du Premier ministre.