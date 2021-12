Résumé et buts de Brentford 0-1 Manchester City en Premier League

29/12/2021 à 23h25 CET

le Manchester City a été imposé à Brentford de porter un nouveau coup d’autorité dans le Première ligue. Cette fois, il ne l’a pas fait à cause de buts excessifs ou d’un football époustouflant, mais à cause des erreurs de ses rivaux. La défaite de Liverpool à Leicester a été rejointe mercredi Tirage au sort de Chelsea contre Brighton. Pour ceux de Guardiola, un éclair de Phil Foden Cela a fini par suffire à vaincre les ‘abeilles’, rocailleuses et dangereuses au départ, mais épuisées à la fin par la domination de City.

BRE

MCI

Brentford

Álvaro Fernández; Pinnock, Jansson, Bech ; Roerslev, Baptiste, Jensen, Onyeka (Bidstrup, M.75), Thompson (Ghoddos, M.82) ; Wissa (Canós, M.69), Toney.

Manchester City

Ederson ; Cancello, Ruben Dias, Laporte, Ake; Fernandinho, Bernardo Silva, De Bruyne ; Gabriel Jésus, Foden, Grealish.

Arbitre

David Coote. Pas de cartes.

Stade

Stade communautaire de Brentford.

Les hommes de Pep ont commencé à ne pas s’arrêter. Ni l’envers du Covid, ni le calendrier de Noël étouffant du Premier ministre ne parviennent à les arrêter. Peut-être à cause de l’essence qu’ils trouvent dans les erreurs des autres. Chaque crevaison de Liverpool ou Chelsea a servi au céleste une occasion à ne pas manquer pour s’échapper, et après 20 jours ils ont déjà huit points pour les « bleus » et neuf pour les « rouges », bien qu’avec un jeu de moins ceux de Klopp.

le Brentford, au moins, il a réussi à arrêter l’avalanche de buts accumulés par ceux de Guardiola. L’ensemble des Thomas Franckphysique et agressif, il a serré les dents de City au départ. Ederson devait apparaître pour éviter un but contre son camp en Ruben Jours, Oui j’annule enregistré sur la ligne un coup de Onyeka. Une dure nuit était prévue pour les Mancuniens, jusqu’à leur arrivée De Bruyne et Foden pour répondre.

Dans la première arrivée de City, un centre du Belge a fini par trouver Foden, indétectable entre les lignes, et délicat dans la définition. Au début, avec l’intérieur, il battait avec simplicité pour Alvaro Fernández et éteint la chaudière qui était Brentford.

Le match a demandé plus de sale boulot que d’éclat, et c’est là qu’il s’est démarqué. Fernandinho pour la Ville. Endurant avec caractère au céleste dans les pires moments, le reste était une bonne nouvelle pour Guardiola.

Le sien s’est beaucoup amélioré au redémarrage. Foden s’est lâché comme faux neuf, et De Bruyne comme un marteau-pilon. Le Belge a planté un ballon dans le poteau. City était supérieur en deuxième mi-temps, mais n’a pas été en mesure de condamner. Il l’a eu Laporte avec une tête à cinq à faire, mais le VAR a annulé le but. Ce qui ne leur a pas échappé, c’est un triomphe qui vaut peut-être son pesant d’or pour le champion actuel.