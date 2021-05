Résumé et buts de Brest-PSG en Ligue 1

23/05/2021 à 22:57 CEST

Arnau Montserrat

L’échec a été consommé à Paris. Pour être exact, il a été forgé dans la capitale pendant la saison et s’est terminé à Brest où les hommes de Pochettino ont gagné mais Lille aussi à Angers. Les parisiens ont fait leurs devoirs pour la nuit mais pas pour l’année. Trop irrégulier en début de saison et des points qui volaient inexplicablement alors qu’ils étaient déjà en tête.

BRE

PSG

Brest

Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Faivre (Cardona 78 ‘), Magnetti (M’Bock 87’), Belkebla (Jean Lucas 78 ‘), Honorat; Charbonnier (Baal 83 ‘), Mounié (Le Douaron 87’).

PSG

Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo; Di María (Icardi 72 ‘), Rafinha (Gueye 72’), Neymar; Mbappe.

Buts

0-1 M.37 Faivre (pp); 0-2 M.71 Mbappé.

Arbitre

Mikael Lesage. TA: Magnetti (35 ‘) / Herrera (27’), Neymar (33 ‘).

Il était difficile pour le PSG d’entrer dans le match. L’inoffensif Brest n’a pas profité des mauvaises premières minutes de la capitale pour faire des dégâts. Sans rythme, les hommes de Mauricio se sont retrouvés avec un cadeau sous forme de pénalité. Di María a fait du mal à Faivre qui l’a renversé. Neymar a pris la responsabilité mais l’attirail le pouvait. Embrassez le ballon, courez hors de la zone, ses pas typiques et le tir bas qui est sorti.

Ni Mbappé ni Neymar. Le protagoniste de la première mi-temps était Di María. L’Argentin a pris un coin puissant et fermé de son chapeau, qui a frappé le dos de Faivre (quelle nuit le sien), et s’est glissé à l’intérieur. Le joueur de Brest couvrait la courte passe et a transformé un délice du centre en un melon imparable pour le gardien de but. Malchance.

Avec le but, le PSG a riposté par nervosité et s’est détendu. Plus qu’il ne l’était déjà. Lille, pour aggraver les choses, battait déjà Angers. Ni la victoire n’a servi à être champion dans ce contexte. J’espère que Jonathan David a terminé 0-2 juste avant la pause. Peut-être que la nouvelle à l’arrivée au vestiaire a pénétré parmi les joueurs. L’empanda dans les premières minutes de la seconde période a failli coûter une bonne frayeur au PSG.

Le Brest oui qu’il risquait la vie. Il était en position de «play-off» pour ne pas descendre et il avait besoin du tirage au sort comme manger. Keylor Navas a inscrit deux buts chantés et a maintenu les Parisiens en vie, qui ont condamné au minimum. Mbappé a clôturé sa brillante saison avec le but de la peine. C’était peu utile car ne pas gagner la Ligue 1 avec cette équipe ne peut avoir d’autre mot que l’échec.