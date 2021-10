Résumé et buts de Bruges 1-5 Manchester City en Ligue des Champions

19/10/2021

Le à 23:03 CEST

Si quelqu’un avait des doutes après la défaite contre le PSG, Manchester City les a blanchis avec le football. Ceux de Guardiola ont été exposés avant la Sorcières, simple spectateur dans une avalanche de football céleste. Ils en ont marqué cinq, et pourraient être beaucoup plus. Foden et Cancelo a mené la tempête en première mi-temps, l’équipe de jeunes Palmer a marqué son premier but en Ligue des champions et le coup sûr de Mahrez fini la condamnation.

BRU

MCI

Club Bruges

Mignolet ; Mata, Hendry, N’Soki (Malines, M.79), Sobol ; Rits (Vormer, M.56), Balanta (Mbamba, M.68), Vanaken ; Sowah (Van der Brempt, M.56), De Ketelaere (Dost, M.79), Lang.

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte (Aké, M.57), Cancelo ; Rodri (Fernandinho, M.71), Bernardo Silva (Gündogan, M.57), De Bruyne (Palmer, M.64) ; Mahrez, Foden (Sterling, M.64), Grealish.

Buts

0-1 M.30 Annuler ; 0-2 M.43 Mahrez ; 0-3 M.53 Marcheur ; 0-4 M.67 Palmer ; 1-4 M.81 Vanaken ; 1-5 M.85 Mahrez.

Arbitre

Istvan Kovacs (Roumanie). TA : Mata (M.25), N’Soki (M.45), Balanta (M.65) / Laporte (M.32).

Stade

Stade Jan Breydel. 27 000 téléspectateurs.

Pep est sorti avec son onze de gala, qu’il a soumis à un Brugeois qui a eu la chance de tenir le 0-0 jusqu’à une demi-heure. Foden, robe quarterback, cela a grandement changé la donne pour Cancelo de dépasser Mignolet. La grande première mi-temps a été signée avec un penalty sur Mahrez, que le même Algérien s’est converti au bord du repos. L’avantage de deux buts ne reflétait pas la supériorité de City, mais il a nourri l’équipe de Guardiola afin de ne pas baisser le piston au redémarrage.

Un buteur atypique, Kyle Walker, mettre le troisième. L’Anglais a profité d’une passe magique de De Bruyne pour franchir le filet son premier but de la saison. Guardiola a pu se permettre de tourner, de reposer le Foden ou Bernardo Silva, et pour l’équipe d’entrer Palmer Une nuit dont vous vous souviendrez pour toujours. Trois minutes après son entrée sur le terrain, le joueur de 19 ans a inscrit le quatrième but du match, son premier en Ligue des champions.

Guardiola l’a célébré dans le groupe, ravi de la performance de son peuple. Vanaken a sauvé l’honneur des Belges en finale, et Mahrez Il a répondu avec un 1-5 à cinq minutes de la fin pour confirmer que, avec ou sans attaquant, Manchester City de Guardiola sera l’une des équipes les plus redoutables du continent.