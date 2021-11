Résumé et buts de Chelsea

28/11/2021 à 19:41 CET

Chelsea ne pouvait pas avec un Manchester United dans le besoin de l’arrivée imminente de Ralf Rangnick et que, avec Cristiano Ronaldo comme remplaçant, il a donné une image très grise lors de sa visite à Stamford Bridge (1-1).

CHE

MUT

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso (Mont, 78′); Ziyech, Hudson-Odoi (Pulisic, 78′) ; Werner (Lukaku, 82′).

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles ; McTominay, Matic, Fred ; Bruno Fernandes (Van de Beek, 89′) ; Rashford (Lingard, 77′), Sancho (Cristiano, 64′).

Buts

0-1 M. 50 Sancho. 1-1 M. 67 Jorginho.

Arbitre

Anthony Taylor. TA : James (53′), Jorginho (90′) / McTominay (45′), Rashford (49′), Bruno Fernandes (77′), Cristiano (90′).

Incidents

Le pont de Stamford. Jour 13. 40 837 spectateurs.

Un grand David de Gea et une erreur retentissante de Jorginho ont permis aux « Diables rouges » de rêver de victoire, ce qui Aaron Wan-Bissaka les a emmenés avec une pénalité pour enfant que Jorginho a transformée.

À son deuxième match sur le banc de United, Michael Carrick s’est débarrassé de Cristiano dès le départ. L’entraîneur a donné la priorité à la pression sur la possession de Chelsea et la charge de travail de ses joueurs, car, comme il l’avait prévu, ils n’allaient pas sentir le ballon.

Chelsea a resserré les écrous des «Red Devils» qui, un après-midi de plus, ont été sauvés par De Gea. Le gardien espagnol a couvert les carences de sa défense, sans Raphaël Varane, blessé, et Harry Maguire, sanctionné, avec un heads-up désactivé pour Hudson-Odoi alors que le match ne faisait que commencer.

Il était difficile pour United de se débarrasser de l’envie de ballon de Chelsea et n’a presque rien créé. Sa première partie, à partir du milieu de terrain, était inexistante. Il n’a rien fait, tandis que les « bleus » se sont heurtés à une barre transversale de Rudiger, avec l’intervention de De Gea, et une autre main des Espagnols à une faute empoisonnée de Reece James.

Alors que Cristiano a commencé à s’échauffer dès le début de la seconde mi-temps, United a profité de la seule échappatoire dont ils disposaient, un court-circuit de Chelsea. D’un corner en faveur des ‘Blues’, le ballon rebondit au centre du terrain, Jorginho, sous la pression de Jadon Sancho et Marcus Rashford, il a fait une erreur dans le contrôle et a donné le ballon à Sancho.

Il ne l’a pas lâchée jusqu’à ce qu’il batte Mendy. Le but a retardé le départ de Cristiano, qui a dû attendre la 65e minute pour sauter sur le terrain et que dès son entrée il s’est retrouvé face à face avec un penalty de Wan-Bissaka à Thiago Silva alors qu’il tentait de dégager. Pénalité stupide, mais pénalité.

Jorginho, contre De Gea, n’a pas failli et Chelsea a rétabli l’égalité avec la justice. Il s’est retourné pour obtenir la victoire et l’a presque atteint à la 97e minute dans un échec retentissant de Rudiger, mais United, plus que satisfait du match nul, accepte le résultat et coupe la séquence de deux défaites consécutives en Premier en attendant Rangnick.