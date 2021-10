Résumé et buts de Chelsea

02/10/2021 à 18:26 CEST

Changements dans la partie supérieure de la ligue anglaise. Chelsea est le nouveau leader de la Premier League grâce à un Timo Werner qui a finalement été décisif et que, avec son but à la 85e minute, il a mis les trois points sur la bonne voie pour les « Bleus » contre Southampton, profitant du fait qu’ils ont joué un jour avant l’ancien propriétaire de la première place, Liverpool, qui aura traiter avec la Ville.

CHE

SOU

Chelsea

Mendy ; Chalobah, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek (Barkley, 83′), Kovacic (Jorginho, 73′), Chilwell; Werner, Hudson-Odoi (Mont, 65′) ; Lukaku.

Southampton

McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters ; Walcott (Diallo, 46′), Ward-Prowse, Romeu, Tella (Djenepo, 73′) ; Redmond (Elyounoussi, 87′), Armstrong.

Buts

1-0 M. 9 Chaloba. 1-1 M. 60 Ward-Prowse. 2-1 M. 84 Werner. 3-1 M. 89 Chilwell.

Arbitre

Martin Atkinson. TA : Silva (55′) / Salisu (90′). TR : Ward-Prowse (77′).

Incidents

7e journée. Stamford Bridge. 41 000 téléspectateurs.

Werner, qui avait été annulé par la VAR en première mi-temps, a semblé maladroit face au but, mais a fait une belle passe décisive de César Azpilicueta en fin de match pour éviter la crevaison de Chelsea, dans lequel à nouveau Saúl Ñiguez n’a pas profité de minutes pour le troisième match consécutif.

Et que les choses ont très bien commencé pour les hommes de Thomas Tuchel, qui sont allés de l’avant avec une tête du jeune défenseur central Trevoh Chalobah et ont porté le score à 2-0 grâce à Werner avant la pause. Mais le VAR a revu le but et l’a annulé en raison d’une faute d’Azpilicueta au début du jeu.

Southampton, qui n’avait pas créé grand-chose, s’est retrouvé avec un penalty en sa faveur à une demi-heure de la fin pour un tacle de Ben Chilwell sur Valentino Livramento, justement un joueur prêté par Chelsea. James Ward-Prowse a trompé Edouard Mendy de onze mètres et a mis les « Blues » en difficulté à Stamford Bridge.

Cependant, la voie était tracée quand lui-même Ward-Prowse, à 15 minutes du coup de sifflet final, a été expulsé pour un rouge direct après un vilain tacle sur Jorginho qui n’a heureusement eu aucune conséquence pour l’Italien.

Chelsea renversé et a réalisé 2-1 lorsque Werner a profité d’un centre d’Azpilicueta. Pour l’Allemand, c’est son premier but dans cette Premier League et le deuxième de la saison après avoir marqué Aston Villa en Coupe de la Ligue.

Azpilicueta et Romelu Lukaku ont réussi à clôturer le match en trouvant le bâton, mais C’est Chilwell qui, avec Southampton déjà rendu, a fait 3-1 et a laissé les trois points à la maison.