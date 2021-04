Résumé et buts de Dinamo Zagreb

04/08/2021

À 23:36 CEST

Avec confiance à travers le toit, Villarreal a remporté une victoire clé à Zagreb contre le Dinamo 0-1 grâce à la solitude tant de Gérard Moreno, prolongeant ainsi la séquence positive de l’équipe ‘groguet’ –cinq victoires consécutives dans toutes les compétitions– et celle du buteur, qui a inscrit son septième but lors des quatre derniers matchs sous Unai Emery.

VACARME

VIL

Dinamo Zagreb

Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol (Leovac, 72 ‘); Ademi, Jakic (Kastrati, 61 ‘); Ivanusec, Majer (Franjic, 82 ‘), Orsic (Tolic, 82’); Atiemwen (Petkovic, 61 ‘).

Villarreal

Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros (Peña, 86 ‘); Chukweze (Moi Gómez, 69 ‘), Bacca (Alcácer, 46’), Moreno.

Arbitre

Daniel Siebert (allemand). TA: G. Moreno (76 ‘).

Incidents

Quarts de finale (match aller). Stadion Maksimir. Porte fermée.

Les Croates ont abordé les quarts de finale avec l’étiquette «danger» après avoir quitté Tottenham de Mourinho sur la route. Et avant une demi-heure, il a mis la peur dans le corps du «Submarino», qui a vu le but de Rulli tomber devant le but d’Orsic. Cependant, le VAR a déterminé sa position avant et, par conséquent, ce zéro a continué à prévaloir à la lumière.

Et celui qui ne les fait pas, les voit faire. Par conséquent, au bord du repos, Gerard Moreno a insisté sur un ballon à talons pour essayer de l’envoyer dans la région. Il rebondit sur la main de Teophile-Catherine et Siebert n’a pas hésité: pénalité. Gérard lui-même est allé le transformer par but et, avec l’avantage, ils se dirigèrent vers les vestiaires.

J’ai essayé de modifier le Dynamo avec quelques changements pour le plugin, mais ceux d’Emery ont contrôlé le duel et ont pris Villarreal un résultat clé pour mettre les pieds dans les demi-finales, où le Slavia Prague ou l’Arsenal de Mikel Arteta attendront.