Résumé et buts de Dinamo Zagreb

18/03/2021 Activé à 22:57 CET



Ce n’est pas dans leur pire imagination que Tottenham ou Jose Mourinho auraient deviné une telle nuit lors de leur visite au Dinamo Zagreb, avec laquelle ils ont subi un échec retentissant au deuxième tour de la Ligue Europa, éliminé en prolongation par le champion croate et, surtout, par Mislav Orsic et trois buts (3-0).

Son nom, son jeu sensationnel et ses trois buts ont écrit l’histoire et l’issue imprévue d’une égalité qui a voyagé de Londres avec un 2-0. en faveur du bloc britanniqueou, dont la frappe prend beaucoup plus de dimension en raison de l’avantage avec lequel il s’était présenté dans un match retour qu’il n’oubliera pas longtemps.

Ni le duel ni Orsic, qui a déclenché la rébellion du Dinamo Zagreb à la 62e minute, quand il contrôlait avec sa gauche, il réglait le ballon avec sa droite et lançait une parabole parfaite du coin de la surface à la case de but en visite, inaccessible pour Hugo Lloris, sans même pressentir que c’était le début de quelque chose de plus grand.

Tottenham avait le match nul, déjà avec Gareth Bale au sol dès l’heure de la rencontre, mais Orsic était encore une fois le meilleur de tous sur le but adverse, décisif dans l’aboutissement du jeu collectif écrasant du Dinamo Zagreb dont pas les Anglais. l’équipe a beaucoup appris, dépassée par l’ambition rivale, directement au temps supplémentaire par un 2-0 qui a tout mis à ébullition.

Cela n’a pas été évité par Harry Kane, avec une tête arrêtée par le gardien Livakovic, un mur insurmontable pour Tottenham et leur buteur, sur un bon centre de Bale, et l’équipe dirigée par Mourinho s’est dirigée vers la falaise en prolongation, courbée par Orsic, qui a conduit, a dribblé et a marqué 3-0 au deuxième acte de prolongation.

Il a fait tout cela si facilement qu’il met en évidence chacun des footballeurs en visite qui l’ont passé tout au long de cette carrière au bord de la surface, qu’ils n’ont même pas été en mesure de perturber le tir précis avec lequel il a battu Hugo Lloris. Il a confirmé la catastrophe de Tottenham, complétée par deux arrêts incroyables de Livakovic.