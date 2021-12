Résumé et buts de Dortmund

12/07/2021

Le à 23:38 CET

.

Erling Haaland en a assez d’une demi-heure sur le terrain montrer avec un double dans la démarche du Borussia Dortmund, qui a dit adieu à la Ligue des champions avec une victoire contre Besiktas (5-0), de transférer désormais ses attentes à la Ligue Europa.

DOR

BES

Borussia Dortmund

Kobel ; Schulz, Zagadou (Pongracic, 73′), Hummels, Meunier (Reinier, 46′) ; Dahoud, Witsel, Bellingham (Guerreiro, 73′) ; Reus (Haaland, 63′), Malen et Wolf (Passlack, 62′).

Besiktas

Destanoglu; Umut Meras, Montero, Welinton, Uysal ; Souza (Hutchinson, 82′), Topal, Larin (Ghezzal, 69′), Bozdogan (Uçan, 76′), Karaman (Rosier, 46′) et Batshuayi.

Buts

1-0 M. 29 Malen. 2-0 M. 45 + 2 Reus (pti.). 3-0 M. 53 Reus. 4-0 M. 68 Haaland. 5-0 M. 81 Haaland.

Arbitre

François Letexier (France). TA : / Montero (31′), Larin (39′), Souza (44). TR : Welinton (43′).

Incidents de Kobel

Match joué au Signal Iduna Park devant 55 000 spectateurs.

Tout était écrit dans le crash. Le représentant allemand, dépassé dans le parcours par l’Ajax et le Sporting, n’a pas pu s’améliorer. Cela ne s’aggrave pas non plus. En tout cas, et avec les calculs en tête de l’entraîneur Marco Rose, l’équipe allemande soumis depuis le début Al Besiktas, résigné à son sort, qui a affronté toute la seconde mi-temps avec un joueur de moins pour l’expulsion de Welinton.

Le représentant turc ne s’inquiétait guère. Il a résisté une demi-heure. Plus à cause des erreurs du Borussia qu’à cause de leur propre mérite. Mais dès la 29e minute, le match s’effondre. C’est lors d’une contre-attaque qu’une passe de Jude Bellingham a été envoyée au filet par Donyell Malen.

Et au bord du repos, le choc était définitivement agité. Une faute dans la surface sur Mahmoud Dahoud il a été sanctionné comme une pénalité et a également conduit à l’expulsion de Welinton. Il n’a pas raté de onze mètres Marco Reus.

La phrase est arrivée au début de la deuxième partie quand Reus bat Ersin Destanoglu après avoir reçu un ballon de Mahmoud Dahoud. Au moment du jeu, il a fait irruption sur le terrain Erling haaland cherche à se préparer après une longue période de blessure. Il n’a pas fallu longtemps pour marquer, en fait, ils étaient assez six minutes sur l’herbe pour mettre le ballon dans les filets avec une tête de Nico Schulz.

Telle fut la croissance du Norvégien lors de son court séjour sur la pelouse, qu’il devint dans la grande attraction d’une rencontre sans histoire. L’attaquant norvégien est revenu au rendez-vous avec le but, toujours de la tête, sur un corner lancé par Mahmoud Dahoud.