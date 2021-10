Résumé et buts de Grenade-Séville (1-0), match de la 8e journée

10/03/2021 à 23:20 CEST

Roger Payro

Ayant perdu jusqu’à huit points dans les dernières minutes, Grenade a pu remporter sa première victoire et que vaut-il de sortir de la relégation. Il l’a fait contre Séville, invaincu à ce jour cette saison, avec un superbe but de Rochina. Respire Robert Moreno.

GRA

SEV

grenade

Maximien; Quini, Víctor Díaz (Allemand, 76 ‘), Abram, Neva; Milla (Monchu, 86′), Gonalons (Isma Ruiz, 86′), Montoro (Puertas, 46′) ; Rochina, Luis Suárez et Soro (Escudero, 64’).

Séville

Lier; Montiel (Navas, 46′), Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Jordán (Papu Gómez, 46 ‘), Fernando, Rakitic; Lamela (Óscar, 64′), Rafa Mir et Suso (Munir, 46’).

Arbitre

Alberola Rojas (castillan-La Mancha). TA : Gonalons (28′), Quini (75′), Luis Suárez (91′) / Diego Carlos (73′ et 91′), Acuña (75′).

La gueule de bois de son dernier match nul en Ligue des champions face à Wolfsburg, l’équipe de Séville a à peine présenté des changements dans son onze. Rakitic de Papu Gómez et Lamela d’Ocampos étaient les seules variantes de une Séville qui a eu du mal à rentrer dans le match. Le besoin nasride pesait plus et Rochine a donné la première joie à Robert Moreno. Mauvais refus de Diego Carlos et le premier de Levante a pris un fouet de devant impossible à Lier. Couvert, le but sevillista a également fait un pas à gauche qui l’a condamné.

Il a voulu prolonger son doux moment Rochina avec un passe cuillère qui Luis Suárez s’est transformé en un grand but, même s’il était hors-jeu. Séville a répondu dans un jeu de stratégie que Diego Carlos a dirigé trop haut. Après une première demi-heure sans rencontre, ceux de Lopetegui se sont améliorés et les autres ont coupé leur progression. Fernando l’a testé à 30 mètres avec un missile qui a été perdu de justesse puis a été Jordan celui qui, après un grand jeu collectif, l’a fait entrer dans la petite zone comme ‘9’.

Ce fut la dernière chose que le Catalan a fait, l’un des trois remplacé à la mi-temps par Lopetegui. Papu est entré chez lui et Navas et Munir l’ont fait pour Montiel et Suso. Le triple changement a pris effet et la colère de Julen au vestiaire. Lamelle Il était sur le point de marquer un grand but lors d’une sortie avec sa propre morsure après la pause. L’effet s’est donc estompé avant l’heure du jeu.

Avec Óscar et Ocampos, Séville a brûlé ses cinq remplacements à la 70′. L’équipe a été brisée, risquant plus et a commencé à mettre Grenade en difficulté. Maximiano rendu parfait Munir et dans la dernière ligne droite, il a dégagé un tir de Papou Gomez de confirmer que le niveau qu’il affiche en ce début de championnat n’est pas un hasard.

Un chef de Kooundé Qu’il ait léché le bâton était le plus clair pour une équipe de Séville qui a fini par enfermer Grenade mais sans succès dans leurs arrivées. Diego Carlos a vu le deuxième jaune tomber dans le piège de Luis Suárez dans une dernière section mettant en vedette plusieurs échauffourées. Rien d’utile pour essayer de revenir en arrière.