Résumé et buts de la Bundesliga Greuther Fürth-Bayern

24/09/2021 à 22:32 CEST

Arnau montserrat

Le Bayern a fait ses devoirs contre le bas de la Bundesliga mais Lewandowski a été laissé à zéro. Le Polonais n’a pas marqué avec le maillot du Bayern et pour se faire une idée du paranormal qu’est cet événement, il n’était plus arrivé depuis le 5 février 2021 contre le Hertha à Berlin. 19 matches d’affilée marquant, le vingtième n’y est pas parvenu. Le record de Messi au Barça était de 10 matchs d’affilée, celui de Cristiano à Madrid était de 12. Une folie pour ‘RL9’.

GRE

LA BAIE

Greuther plus loin

Burchert; Meyerhofer, Bauer, Nick, Willems (Barry 77′) ; Vert (Leweling 86′), Seguin, Griesbeck (Tillman 76′), Dudziak ; Nielsen (Abiama 76′), Hrgota (Itten 76′).

Bayern

Neuer; Pavard, Süle (Stanisic 87′), Upamecano, Lucas; Kimmich, Goretzka (Musiala 87′) ; Sané (Sabitzer 61′), Müller (Gnabry 76′), Davies ; Lewandowski.

Buts

0-1 M.10 Müller ; 0-2 M.31 Kimmich, 0-3 M.68 Griesbeck (pp) ; 1-3 M.87 Itten.

Arbitre

Robert Schröder. TA : Hrgota (20′), Viergever (53′), Abiama (67′), Barry (83′) / Sané (44′). TR : Pavard (48′)

Incidents

Spotpark Ronhof Thomas Sommer.

Le Bayern a ouvert la boîte après dix minutes de la rencontre. La foi offensive de Greuther Fürth les a punis et les Bavarois ont profité de la nudité défensive des locaux. La vitesse de Sané, encore plus qu’un Davies qui occupait une position d’extrême gauche et centre arrière Il a été récupéré par un Müller qui a terminé premier au bas du collant.

Les hommes de Naglesmann étaient à mi-course, mais la supériorité était énorme face à une équipe nouvellement promue. Le Bayern a travaillé pour atteindre le 0-2. Un jeu combiné à l’avant de la zone qui s’est terminé Kimmich dans le plus pur style Kroos. Ça passe au filet avec un fil si traditionnel du milieu de terrain du Real Madrid. Ajusté au bâton. Un grand but dans chaque règle.

Lewandowski a réussi à maintenir sa séquence quelques minutes avant la pause mais le bois a craché son tir. La paix bavaroise a pris fin dans les trois minutes suivant le retour des vacances. Pavard a vu le carton rouge direct pour une entrée inutile étant le dernier homme et laissant le Bayern avec un de moins. Cela ne valait plus la peine d’aller à mi-gaz.

Ce n’est pas non plus que le bas de la Bundesliga a beaucoup changé la donne. Il était plus déterminé à éviter une victoire qu’à essayer de réduire l’écart pour mettre le Bayern en difficulté. Et cela ne fonctionne jamais contre Munich. Le troisième est tombé dans un but qui, au début, Cela ressemblait à Lewandowski mais non. C’est Griesbeck qui a touché le cuir pour marquer contre son camp.

Avec le 0-3 l’équipe locale a été libérée et a même ajouté le but d’honneur, l’œuvre d’Itten. Le Bayern a marqué 41 buts lors de ses neuf matches officiels jusqu’à présent. Une machine graissée.