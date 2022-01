Résumé et buts de la Leganés-Real Sociedad (2-3) des huitièmes de finale de la Copa del Rey

01/05/2022 à 18:38 CET

La Real Sociedad a scellé la passe aux huitièmes de finale de la Copa del Rey après avoir battu Leganés 2-3 dans un duel qui s’est compliqué en seconde période après avoir donné le sentiment de l’avoir condamné à l’entracte. Mais c’est à ça que sert Oyarzabal. Le capitaine a évité le naufrage, a éteint la rébellion menée par le doublé de Muñoz et de la peine maximale a évité la prolongation et une éventuelle élimination.

JAMBE

RSO

Léganes

Villar; Rubio, Bustinza, Sergio, Quintilla; Doukouré (Pardo 55′), Eraso (Naim 61′) ; Randelovic (Cissé 61′), Muñoz (Borja Garcés 81′), Merinos; Bautista (Arnaiz 55′).

Société réelle

Ryan ; Zaldúa, Le Normand, Pacheco, Diego Rico ; Januzaj (Portu 46′), Mikel Merino, Zubimendi, Jon Ander (Silva 81′); Isak (Djouahra 81′), Oyarzabal.

Buts

0-1 M.9 Isak ; 0-2 M.43 Oyarzabal ; 1-2 M.60 Muñoz; 2-2 M.70 Muñoz; 2-3 M.74 Oyarzabal (p.).

Arbitre

Mateu Lahoz (Valencien). TA : Sabin Merino (21′), Bustinza (32′), Garcés (86′), Quintilla (90′).

Les madrilènes sont revenus pour faire face à leur passé récent le plus glorieux, dans lequel les rivaux de la catégorie la plus élevée visitaient Butarque chaque week-end. Mais le contexte était différent, avec la Copa del Rey en toile de fond et ils sont un cran en dessous du rival.

Cette différence a obligé les locaux à être très concentrés pour ne pas faire d’erreurs. Mais le script s’est taché sur la première page. Une faute lointaine placée au cœur de la surface a été interceptée par l’équipe basque pour chercher longtemps Isak, profitant du désordre défensif. Le reste a été le mérite du Suédois, qui, de sang-froid, a défini avec une touche subtile malgré son talonnage.

Le but a donné la tranquillité à ceux d’Imanol Alguacil, conscients qu’au contraire c’était à leur tour de bouger. Et ainsi c’est arrivé. Le revers a encouragé les Leganense à faire un pas en avant, en prenant des risques avec lui.

Cette poussée n’a pas été accompagnée de succès, mais elle a facilité les transitions offensives de la Real Sociedad et son jeu effréné à l’orée de la surface. Olasagasti a forcé une bonne intervention d’Iván Villar, bien que le gardien de but ait été encore plus décisif dans un face-à-face avec Isak.

Au final, les menaces se sont tournées vers les faits et, après un échec au départ d’Eraso, Oyarzabal a mis la signature d’un ballon en profondeur juste avant la pause.

La seconde mi-temps a commencé comme la première s’est terminée, les visiteurs maîtrisant la situation. Malgré cela, ce sont les Leganés de moins en plus, à la recherche de quoi s’inquiéter. Juan Muñoz l’a fait, de la tête d’un excellent centre de Randjelovic au deuxième poteau.

L’hôte avait besoin d’un autre pour rester en vie et il est arrivé immédiatement, encore une fois par Juan Muñoz, qui a dansé devant la surface avant de marquer d’un tir sec et bas. De 0-2, il était passé à 2-2, avec une équipe très motivée qui y croyait à nouveau.

L’espoir des Leganés s’est éteint bientôt, puisque lors de la prochaine attaque de l’équipe de Saint-Sébastien, Rubio a renversé Oyarzabal au sein de la zone. Ce dernier a assumé la responsabilité du penalty pour remettre le sien en avant.

La Real Sociedad n’avait plus peur, qui a de nouveau montré sa version la plus solide pour clore le match avec l’aide, oui, d’un arrêt salvateur de Ryan dans le dernier souffle.