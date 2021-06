Résumé et buts de la Pologne-Slovaquie (1-2) du Championnat d’Europe

in

14/06/2021

Le à 20:26 CEST

.

La Slovaquie a stoppé Robert Lewandowski et a surpris une triste Pologne (1-2) lundi avec une sublime première mi-temps et une seconde dans laquelle ils ont profité de jouer avec un homme de plus pour s’imposer.

POL

ALS

Pologne

Szczesny ; Bereszynski, Glik, Bednarek ; Jozwiak, Krychowiak, Linetty (Frankowski, 74′), Rybus (Puchacz, 74′) ; Klich (Moder, 85′), Zielinski (Swiderski, 85′) ; Lewandowski.

Slovaquie

Dubravka ; Pekarík (Koscelnik, 79′), Satka, Skriniar, Hubocan ; Kucka, Hromada (Hrosovsky, 79′) ; Haraslín (Duris, 87′), Hamsík, Mak (Suslov, 87′); Doute (Gregus, 92′).

Buts

0-1 M. 18 Szczesny, but contre son camp. 1-1 M. 46 Linetty. 1-2 M. 69 Skriniar.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA : Krychowiak (2A, 62′) / Hubocan (20′).

Incidents

Arène de Gazprom. 34 000 téléspectateurs.

Le but de Mak, aidé de Szczesny, a certifié la supériorité slovaque dans les 45 premières minutes. Les Polonais ont fait match nul presque involontairement dès le début de la seconde mi-temps, mais l’expulsion de Krychowiak les a pénalisés. Peu de temps après, pendant que Lewandowski faisait une sieste, ete magnifique défenseur central de l’Inter Milan Skriniar a marqué le but de la victoire.

Les Slovaques ont célébré la victoire comme s’il s’agissait d’une finale. Ainsi, la Slovaquie est devenue le leader provisoire du groupe E, dans lequel évolueront ensuite Espagnols et Suédois.

Dans une démonstration qu’il n’a trouvé aucune garantie de remplacement pour les blessés Milic et Piatek, Paulo Sousa a commencé avec un seul attaquant, Lewandowski.

Pendant ce temps, la Slovaquie, fidèle à son style, est sortie, sur le papier, sans attaquants et avec un milieu de terrain très peuplé. Apparemment, l’objectif était de verrouiller la fête, mais les apparences sont trompeuses.

Dès le coup de sifflet d’ouverture, le ballon était polonais, mais les chances slovaques. Les pupilles de Stefan Tarkovic ont fermé les ailes et au centre c’était impossible. Le bombardier du Bayern Munich n’a reçu aucun ballon.

Après une première frayeur sur coup de pied arrêté, l’homme fort slovaque Duda a presque surpris Szczesny avec un tir bas frappant le poteau. C’était le deuxième avertissement.

La troisième fois, c’était le charme. Ainsi, Mak, qui jouait pour le Zenit Saint-Pétersbourg, a reçu le ballon sur l’aile, est allé deux marqueurs avec une feinte et a tiré avec intention. Le ballon a été repoussé par le poteau droit, frappant Szczesny et embrassant le filet. Un grand but, même s’il était considéré comme un but contre son camp. Les Polonais ont été éliminés. Chaque raid slovaque était dangereux. Ils n’avaient même pas besoin de la meilleure version de Hamsik.

Désespérés, les Polonais n’ont essayé qu’avec des tirs de l’extérieur de la surface, mais sans but. Lewandowski a tenté sa chance au bord de la pause mais le tir est passé à côté. 60% de possession pour rien. Un examen complet des Slovaques. Sousa a été contraint de faire des changements à la mi-temps.

Les lignes du football sont tordues. Dès qu’ils ont quitté les vestiaires, la Pologne a fait match nul. C’était un jeu dans lequel Rybus a reçu une magnifique passe de Klich, croisé en arrière et un Linetty attentif au bord de la petite surface. Recommencez pour les Slovaques. La Pologne s’est resserrée. Il avançait des lignes et cherchait ouvertement le deuxième but.

Ensuite, les Slovaques ont eu un répit inattendu. Krychowiak est allé trop loin, a renversé un adversaire et a reçu le deuxième carton jaune. Dans la rue. Les Polonais joueraient presque une demi-heure avec un de moins.

Bientôt, ils le paieraient cher. A la sortie d’un corner, le défenseur central de l’Inter Milan Milan Skriniar a reçu le ballon au cœur de la surface, l’a contrôlé comme un avant-centre et a battu le gardien polonais d’un obus imparable.

Le reste du match a été un exercice de fierté polonaise. Bednarek avait l’égalisation dans ses bottes, mais son tir est sorti en léchant le poteau, et la tentative du nouveau venu Swiderski a été contrôlée par Dubravka. La Pologne devra beaucoup s’améliorer lors du prochain match contre l’Espagne, tandis que les Slovaques affronteront les Suédois.