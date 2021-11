Résumé et buts de la Real Sociedad B-Girona de LaLiga SmartBank (1-2)

22/11/2021 à 21:28 CET

Carles Rosell

Qu’il s’agisse de tout contrôler ou de demander l’heure. Gérone est capable de tout, mais elle a appris à souffrir et au cours des dernières semaines, elle a décidé qu’il valait plus la peine de récolter de bons résultats que de ne pas perdre de points en cours de route. Malgré les défaites, il gagne à nouveau, prolongeant ainsi sa bonne inertie, ce qui le place à trois points des playoffs.

RSO

RIF

Real Sociedad B

Ayesa, Blasco (Garrido 46′), Rodríguez (Alkain 86′), Arambarri, Martin, Djouahra (Karrikaburu 86′), Olasagasti, Sangalli, Roberto López (Pokorny 86′), Lobete et Martón.

Gérone

Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Juncà (Calavera 89′), Kébé, Aleix Garcia, Samu Sáiz, Baena (Artero 89′) et Stuani (Pablo Moreno 89′).

Buts

0-1 M.19 Ayesa (pp) ; 0-2 M.75 Bernardo; 1-2 M.83 Roberto López (p.).

Arbitre

Hernández Maeso (Estrémadure) TA : Olasagasti (55′), Álex Baena (59′), Santi Bueno (65′), Aleix Garcia (68′), Juanpe (81′).

Un but comique du gardien Ayesa seul et une tête de Bernardo à la sortie d’un corner semblaient laisser le jeu vu pour la peine, mais l’irruption de la VAR, décrétant une action plus que douteuse à titre de sanction, a mis la Real Sociedad B, jusque-là timide, au sein du parti. De quoi multiplier les nerfs.

Dans le 20, le coup surréaliste du jour. Coup de pied de coin d’Aleix Garcia et Ayesa, dans une tentative de dégagement, qui a envoyé le ballon dans son propre but. C’était 0-1 et jusqu’à la seconde mi-temps, l’une des rares un duel terne, terne et lent. Beaucoup de possession et rien de plus.

Gérone voulait lui donner une marche de plus après la pause et a marqué le deuxième grâce à Bernardo, de la tête. Tout était sous contrôle, du moins semblait-il, jusqu’à ce que l’arbitre, avec l’aide de la VAR, décide qu’Aleix avait commis un penalty sur Lobete. Douteux c’est peu. Roberto López a trompé Juan Carlos et a commencé un autre match. Avec une fin heureuse, oui.