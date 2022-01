Résumé et buts de la Real Sociedad-Celta du jour 20 de LaLiga

01/08/2022 à 18:13 CET

Arnau montserrat

Le septième était le charme. La Real Sociedad a retrouvé la victoire en championnat et dans son fief. Ils n’avaient plus gagné à la Reale Arena depuis le 16 octobre dernier et leurs fans réclamaient de la joie. L’équipe d’Imanol a retrouvé son identité, son jeu et avec elle la victoire contre un Celta loin de sa meilleure version et que peu d’options ont dû arracher quelque chose de profit à Saint-Sébastien.

RSO

CEL

Société réelle

Remiro; Gorosabel (Zaldúa 78′), Elustondo, Le Normand, Aihen; Rafinha (Guridi 78′), Guevara (Zubimendi 88′), Mikel Merino; Januzaj (Lobete 78′), Isak (Portu 39′), Oyarzabal.

celtique

Dur; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán ; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis (Galhardo 81′), Cervi (Nolito 58′) ; Santi Mina, Iago Aspas.

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares) TA : Portu (43′), Elustondo (64′), Mikel Merino (90′) / Santi Mina (30′), Iago Aspas (71′).

Rafinha a fait ses débuts avec la Real Sociedad et l’a fait de manière spectaculaire, dans le onze de départ d’Imanol Alguacil. C’est précisément le Brésilien qui était à l’origine du braquage à l’origine du premier but du match. Mikel Merino a prolongé avec une longue passe qui a découvert la défense d’un Celta qui a fait tout ce qu’il pouvait de mal. Oyarzabal a été laissé seul dans un heads-up avec Dituro qui a arrêté le premier tir mais n’a rien pu faire depuis le sol dans le second. Tout le monde, y compris Oyarzabal lui-même, pensait que c’était un hors-jeu, mais il était clair en replay que ce n’était pas le cas.

Rafinha était sur le point de marquer également un deuxième but avant la pause avec une belle feinte du corner et un centre plus tard qu’Elustondo a terminé aux mains d’un bon Dituro. La première partie du ‘txuri-urdin’ était placide, sans approche par l’équipe galicienne du but de Remiro.

La Real ne s’est pas arrêtée en seconde période et est sortie déterminée à terminer le travail bientôt. Mikel Merino l’a eu d’abord avec une tête à la barre transversale et plus tard Elustondo a réussi à battre Dituro mais le VAR a annulé le but pour hors-jeu du défenseur central. Rafinha, également avec sa tête, pourrait débuter avec l’élastique ‘txuri-urdin’ mais il n’a pas non plus trouvé de but.

Celta s’est réveillé tard et n’a jamais créé assez de danger pour mettre les hommes d’Imanol Alguacil en alerte. Ils se sont peu connectés avec un Iago Aspas qui a accompli son 400e match avec le maillot bleu clair mais n’a pas pu le compléter par un but. Les hommes d’Eduardo Coudet n’ont pas réussi à faire match nul et le Real a une nouvelle fois ajouté trois points. En zone Champions provisoires.