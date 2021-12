Résumé et buts de la Real Sociedad-PSV de la 6e journée de la Ligue Europa (xx)

09/12/2021

Le 10/12/2021 à 01:02 CET

Arnau montserrat

Mikel Oyarzabal avait besoin d’un après-midi comme aujourd’hui. La Royal Society avait besoin d’un après-midi comme celui d’Oyarzabal. Combiné, il a servi à sceller le classement de l’équipe de Saint-Sébastien pour la prochaine phase de la Ligue Europa. Le doublé du capitaine, qui n’avait plus marqué depuis cinq matches, a servi à battre un PSV qui dominait plus que nécessaire.

RSO

PSV

Société réelle

Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Aihen; Portu (Barrenetxea 70′), Zubimendi (Gorosabel 86′), Zubeldia, Oyarzabal (Jon Pacheco 85′); Isak (Sorloth 82′), Januzaj (Turrientes 70′).

PSV

Drommel ; Mwene (Teze 70′), Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior (Max 86′); Sangaré, Götze, Gutiérrez ; Doan (Madueke 62′ (Vertessen 68′)), Gakpo (Carlos Vinicius 62′), Bruma.

Buts

1-0 M.43 Oyarzabal (p.); 2-0 M.62 Oyarzabal ; 3-0 M.90 + 3 Sorloth.

Arbitre

Félix Zwayer (Allemagne). TA : Zubimendi (45′), Isak (81′) / Sangaré (40′; 2A 74′), Mwene (42′), Boscagli (60′), Carlos Vinicius (81′), Götze (87′), Bruma (90′).

La Real a élevé un jeu auquel nous ne sommes pas habitués. Il se souciait peu de céder le contrôle du jeu au PSV. Sans ce courage caractéristique, les hommes d’Imanol tenaient la cravate sans précipitation excessive. Bien que cela ne leur ait pas donné le classement. Ils savaient que leur heure viendrait. Cela aurait pu être pour Isak mais le Suédois a raté l’un de ces jeux qui envoient habituellement au fond des mailles. Un heads-up gagné basé sur la puissance physique que Drommel a fait ressortir avec un excellent arrêt.

Le PSV a continué d’être le protagoniste et Bruma a mis la Reale Arena entre leurs mains. Un mauvais dégagement de Zubeldia s’est terminé par un tir fileté qui a craché la barre transversale du but de Remiro. C’était un avertissement suffisamment important pour que la Royale se réveille de la léthargie dans laquelle elle vivait.

Elustondo a pu ouvrir la boîte avec un tir de la tête qui a été repoussé par Drommel et deux minutes plus tard, le tournant du match est arrivé. La première incursion de Portu sur l’aile droite s’est terminée par un coup de Januzaj que Mwene a couvert de ses mains. L’arbitre qui a indiqué le maximum de pénalité n’en a pas douté.

A pris la responsabilité Mikel Oyarzabal que cinq matchs plus tard, il savourait à nouveau ce qu’est un but. Il a trompé le gardien du PSV et a célébré en montrant le bouclier devant le sien. Coup psychologique avant la pause.

Le scénario du jeu n’a pas bougé après les vacances et le Real avait l’intention de tenir le 1-0 jusqu’à la fin. Rester en retrait, l’Eindhoven a continué à dominer mais n’a pas pu trouver de place pour faire des dégâts.

Mais le Royal a reçu un cadeau du ciel. La sortie de balle moche du PSV a entraîné une perte qu’Oyarzabal n’a pas pardonné. Il a envoyé le cuir à l’équipe et a mis de la terre entre les deux. De l’or pur pour les ‘txuri-urdin’ qui étaient à une demi-heure des qualifications. Le match est devenu plus cher avec la blessure de Madueke, qui a duré cinq minutes sur le terrain, et l’expulsion de Sangaré, pour un double jaune.

La Real a clôturé son classement par la grande porte avec un but de Sorloth déjà dans le temps additionnel. C’était la fin idéale de la fête pour ceux de Saint-Sébastien qui seront dans le tirage au sort lundi prochain.