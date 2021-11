Résumé et buts de la Real Sociedad-Sturm Graz de la Ligue Europa

11/04/2021

Le à 21:41 CET

Arnau montserrat

De toutes les couleurs. Ce n’était pas pour ne pas avoir essayé. La Real Sociedad a accumulé des occasions et des chances mais le deuxième but n’est jamais venu. 28 coups au total. Presque rien. Les hommes d’Imanol se sont retrouvés à mi-chemin de leur tentative de remontée et ont raté l’occasion de prendre la tête avant d’affronter leurs deux principaux rivaux au classement. Monaco et le PSV ont fait match nul et vierge. Un train perdu tout en minimisant les dégâts.

RSO

STU

Société réelle

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Aihen (Diego Rico 83′) ; Zubimendi, Mikel Merino; Portu (Barrenetxea 65′), David Silva, Januzaj; Sorloth (Isak 83′).

Sturm Graz

Jörg; Geyrhofer, Affengruber, Wüthrich ; Jäger, Ljubic, Prass, Dante ; Niangbo (Wels 83′), Sarkaria, Jantscher (Kuen 72′).

Buts

0-1 M.38 Jantscher ; 1-1 M.53 Sorloth.

Arbitre

Andris Treimanis. (Lettonie). TA : Zubimendi (74′) / Wüthrich (58′), Kuen (78′), Jörg (90′)

Imanol a laissé Isak sur le banc à la grande surprise des onze de l’équipe ‘txuri-urdin’. A sa place un Sorloth qui s’estompait au fil des minutes. Le Scandinave a eu le premier mais n’a pas touché aux enchères. La même chose s’est produite avec Zubimendi. Sturm Graz n’était pas exactement enfermé dans le dos et ils ont également eu leurs moments dans le match. Quelques avis qui mettent le Real en alerte.

Malgré la domination et le contrôle du jeu, les avis de l’équipe autrichienne ont pris des mesures. Le déplacement de Zarkaria sur Le Normand était une œuvre d’art. Une coupure alors que les Français glissaient sur la pelouse détrempée de la Reale Arena n’a laissé que le visiteur ’11’ qui a mis un bonbon à Jantscher qui n’a fait que la pousser.

La surprise a sauté à Saint-Sébastien. L’équipe d’Imanol n’a pas arrêté le coup de vent qui méritait de faire match nul avant la pause. Januzaj d’abord mais surtout Portu avait les tables au bord des vacances. L’ancien ailier de Gérone a eu jusqu’à trois tentatives de tir mais Jörg a obtenu le dernier, le plus clair. Portu a réclamé un penalty mais l’arbitre a opté pour le « follow ».

Pour couronner le tout, la grêle qui a fait son apparition dès le début de la seconde mi-temps. Je m’en fiche. La tempête était le Real qui a tout sorti pour le match nul en premier. Il est venu du coin avec une coiffure de Zubeldia et le coup suivant de Sorloth. Plus que mérité. La folie faisait rage dans la Reale Arena.

L’équipe a accompagné, l’équipe a continué à essayer de toutes les manières possibles. En haut, en bas, au centre, des passes filtrées. Des occasions de toutes les couleurs. Ils se sont tous retrouvés à l’extérieur et ceux qui n’ont pas été éliminés par les joueurs de Sturm Graz de la même ligne. Même Isak quand il est parti n’a pas pu démêler l’affaire et si cela ne suffisait pas, but annulé à Zubeldia dans le 93′, dans le dernier jeu. C’était hors-jeu. Un tirage au sort immérité.