Résumé et buts de la Roma-Fiorentina en Serie A

22/08/2021 à 22:47 CEST

Arnau montserrat

L’ère Mourinho a été inaugurée dans sa nouvelle maison et avec la victoire sur la Fiorentina. L’équipe de la capitale a joué un match attrayant mené par une Tammy Abraham qui a fait ses débuts avec deux passes décisives. La loi de l’ex a également fait son affaire et le doublé de Veretout en seconde période a clôturé un match disputé par l’équipe d’alto.

ROM

CONFIANCE

Rome

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña ; Cristante, Veretout (Bove 88′) ; Zaniolo, Pellegrini (Carles Pérez 84′), Mkhitaryan (El Shaarawy 85′); Abraham (Shomurodov 69′).

Fiorentina

Dragowski ; Venuti (Sottil 84′), Milenkovic, Igor, Biraghi ; Bonaventura (Benassi 74′), Pulgar, Maleh; Callejón, Vlahovic, Nicolás (Saponara 84′).

Buts

1-0 M.26 Mkhitaryan ; 1-1 M.60 Milenkovic ; 2-1 M.64 Veretout ; 3-1 M.79 Veretout.

Arbitre

Luca J. Pairetto. TA : Pellegrini (12′) / Bonaventura (45′), Pulgar (53′). TR : Zaniolo (52′).

Incidents

Stade olympique de Rome.

L’aventure de Mourinho à Rome a commencé de la meilleure des manières. Egalement celle de Tammy Abraham qui, après avoir quitté Chelsea, a disputé son premier match avec le maillot romain. L’attaquant était très actif, participant à toutes les actions de danger du loup et c’est précisément lui qui a ouvert la voie à la victoire.

Abraham a attrapé une longue balle avant qu’un Dragowski ne sorte pour les raisins. Le gardien de la Fiorentina, hors de la surface et dans une sortie inutile car la défense violée est arrivé sans problème, a renversé l’ancien joueur ‘bleu’ et il a laissé son équipe avec un de moins alors que seulement 17 minutes avaient été jouées.

La Roma, qui avait déjà commencé avec une marche de plus que la Fiorentina, s’est retrouvée en supériorité et en a profité. Encore une fois, Abraham est entré dans l’équation avec une passe décisive pour Mkhitaryan qui a porté le score à 1-0 au tableau d’affichage. Elle a été annulée par l’assistante au désespoir de Tammy qui a assuré que l’Arménien était en situation légale. Il n’avait pas tort et le VAR a changé la décision.

Ils pourraient chuter encore un peu avant la pause mais les hommes de Mourinho n’ont pas pu clore le match. Au contraire, ils ont insisté pour l’égaler. Zaniolo, déjà en deuxième mi-temps, a vu le deuxième jaune avec 40 minutes d’avance et le match a été égalisé au moins en nombre de joueurs. Et ce n’était qu’une question de temps qu’il était aussi sur le tableau de bord.

La Fiorentina a pressé et trouvé le prix en une erreur défensive de ceux qui se terminent par la colère de Mourinho. Milenkovic a ramassé un coup de pied arrêté, seul, à l’intérieur du petit qu’il n’a pas gaspillé. Cela en valait la peine car le match est devenu fou et la Roma s’est enfin réveillée. Abraham a tiré une autre passe dans sa manche pour Veretout pour porter le score à 2-1. Un ‘déjà vu’ du premier but car il a également été annulé dans un premier temps et corrigé par la VAR. Ils peuvent être reconnaissants.

Veretout était également chargé de clôturer le match avec 3-1 dans la dernière ligne droite du match. Une bonne présentation de la nouvelle Rome de Mourinho. Cela donnera la guerre.