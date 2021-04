Résumé et buts de LaLiga Huesca-Elche

04/09/2021

À 23:25 CEST

.

La Sociedad Deportiva Huesca, avec sa victoire 3-1 sur Elche, a quitté la zone de relégation cinq mois et demi plus tard et il a montré qu’il croit au salut qu’il a poursuivi toute la saison et qu’il y a quelques jours, cela ressemblait à une utopie.

TEINTE

ELC

Huesca

Andrés, Vavro (Mikel Rico 65 ‘), Pulido, Insua, Pedro López, Galán, Seoane, Mosquera (Siovas 65’), Ferreiro (Doumbia 80 ‘), Sandro (Sergio Gómez 58’) et Rafa Mir.

Elche

Edgar Badía, Barragán (Palacios 46 ‘), Verdú, Dani Calvo, Mojica, Raúl Guti, Marcone, Fidel (Rigoni 70’), Tete Morente (Carrillo 64 ‘(Nino 76’)), Pere Milla (Josan 64 ‘) et Lucas Boyé.

Buts

1-0 M.3 Rafa Mir; 1-1 M.4 Vavro (pp); 2-1 M.30 Sandro; 3-1 Rafa Mir (p.).

Arbitre

Alberola Rojas (Castillan-La Mancha). TA: Sergio Gómez (60 ‘) / Fidel (52’)

Au septième jour de la Ligue (10-25-2020), après avoir perdu 4-1 contre la Real Sociedad, Huesca est entré dans la zone de relégation et sa foi et sa persévérance les ont fait sortir de la zone rouge du classement après 23 matchs.

L’amélioration du club Alto Aragonese depuis l’arrivée de José Rojo “Pacheta” Cela lui a permis non seulement de jouer de bons matchs, ce qui s’est également produit avant l’arrivée de l’entraîneur de Burgos, mais aussi de les faire avancer, ce qui était le grand déficit de l’équipe et qui a maintenant été amélioré.

Au moins les résultats le soutiennent. L’équipe de Huesca a ajouté sept des neuf derniers points en jeu et avec la victoire sur l’équipe d’Elche, elle parvient également à avoir une différence particulière en faveur puisqu’à Martínez Valero, au premier tour, il y avait un match nul entre les deux.

L’équipe azulgrana s’accroche bec et ongles à la catégorie et, pour l’instant, l’obtient, et dans ce cas mettre un rival direct, Elche, dans la lutte pour la non relégation.

Le début du match ne pouvait pas être plus déplacé car au bout de trois minutes les locaux ont pris l’avantage grâce à une tête du buteur Rafa Mir, mais son équipe n’a même pas eu le temps de le savourer car dans le même jeu de service depuis le cercle central, une pénétration du latéral Antonio Barragán s’est terminée dans un centre bas qui a dévié le central slovaque Denis Vavro et l’a introduit dans les filets de son but.

La Huesca a continué d’insister et après avoir forcé Edgar Badía à faire deux bonnes interventions presque de suite, ils ont forcé un penalty dans le 22 qui, revu par l’arbitre à la demande du VAR, a été annulé en raison d’une faute précédente.

Elche n’est apparu en danger qu’à la 27e après un tir lointain de Johan Mojica qu’Andrés Fernández a bien résolu et peu de temps après, à la 30e, “Sandro” Ramírez a profité d’un échec à la sortie du ballon d’Elche pour accrocher un tir puissant. de l’extérieur de la zone qui a rebondi devant le but de visite et bien qu’il ait fini par le toucher, il n’a pas pu le rejeter et a fini par se faufiler dans son but.

Avec le tableau de bord contre, l’équipe de Fran Escribá n’a eu d’autre choix que de prendre le ballon et de passer à l’attaque après le temps de repos mais la domination n’entraînait pas de danger excessif car les propriétaires du terrain se défendaient avec solvabilité et n’accordaient aucune chance sauf pour une faute bien résolue par Andrés Fernández.

En revanche, alors que le match se mourait déjà, l’entêtement de Mikel Rico pour un ballon perdu sur la ligne du bas a pris un penalty de la main de Johan Mojica, en 86, pour certifier la victoire du Barça avec le deuxième but du local. buteur, Rafa Mir, qui atteint douze buts.