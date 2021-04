Résumé et buts de l’Arminia Bielefeld-Schalke 04 de la Bundesliga

20/04/2021 à 22:31 CEST

Arnau Montserrat

Schalke 04 est une équipe de deuxième division. Les mineurs tombent définitivement dans la fosse après avoir perdu un jour de plus. Le club historique d’Allemagne retourne en Bundesliga 2 44 ans plus tard après un an à oublier. Après la pandémie, les Gelsenkirchen ont traversé un chemin plein d’épreuves et de défaites, de nombreuses défaites.

BIE

S04

Arminia Bielefeld

Ortega; Brunner (De Medina 69 ‘), Piper, Nilsson, Anderson; Okugawa (Gebauer 85 ‘), Prietl, Maier; Doan (Van der Hoorn 84 ‘), Klos (Schipplock 89’), Voglsammer (Soukou 69 ‘).

Schalke 04

Fährmann; Mustafi, Stambouli, Thiaw; Aydin, Serdar, Mascarell, Harit (Sané 78 ‘), Kolasinac; Huntelaar, Patience (Uth 53 ‘).

Arbitre

Christian Dingert. TA: Klos (25 ‘), Brunner (53’), Pieper (53 ‘) / Thiaw (58’, deuxième en 71 ‘), Stambouli (64’), Kolasinac (90 ‘)

La chute libre a déjà commencé la saison dernière. Après le redémarrage de la Bundesliga, Schalke 04 n’a pas remporté un seul match. Une séquence qui a duré au début de cette campagne. Il a atteint 30 matchs d’affilée sans gagner dans le championnat allemand. Il s’inscrivait dans l’un des matchs de la Tasmanie de Berlin pour la pire séquence de l’histoire. Sa première victoire est survenue le 9 janvier contre Hoffenheim.

Un mirage. Ils n’ont gagné que deux matchs et aujourd’hui ils ont de nouveau perdu contre Arminia Bielefeld. Le tirage au sort n’en valait pas la peine non plus et après 45 premières minutes sans but, les habitants sont allés de l’avant cinq minutes après les vacances à Klos.

Il n’y a pas eu de réaction

Schalke avait alors besoin de deux buts pour prolonger une agonie qui n’était qu’une question de temps. Le club et les joueurs avaient longtemps pensé qu’ils allaient jouer en deuxième division allemande.

Ceux de Dimitris Grammozis, le cinquième entraîneur de la saison. Ils ont même terminé avec dix joueurs avec l’expulsion de Thiaw. Nous verrons ce qui se passe maintenant avec des joueurs de la stature de Mustafi, Kolasinac ou Huntelaar, qui envisagent même de ne pas prendre leur retraite.