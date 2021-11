Résumé et buts de l’Atalanta 2-2 Manchester United en Ligue des Champions

11/02/2021

Le 03/11/2021 à 00:22 CET

Au final, Cristiano Ronaldo apparaît toujours. Non contente de l’avoir déjà fait deux fois, la star portugaise est sortie de nulle part pour la troisième journée consécutive à l’heure de vérité pour sauver le Manchester United. Un but de lui à la 92e minute servi aux diables rouges pour marquer un point à Bergame, avant un Atalante qu’il a avancé deux fois et qu’il était supérieur, mais cela ne lui suffisait pas.

À

MUN

Atalante

Musso; De Roon, Palomino, Demiral ; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle ; Ilicic (Muriel, M.71), Zapata, Pasalic (Djimisti, M.45).

Manchester United

De Géa ; Bailly, Varane (Greenwood, M.36), Maguire ; Wan-Bissaka, McTominay (Van de Beek, M.87), Pogba (Matic, M.69), Shaw; Bruno Fernandes (Sancho, M.87), Cristiano Ronaldo, Rashford (Cavani, M.69).

Buts

1-0 M.12 Ilicique ; 1-1 M.45 Cristiano Ronaldo ; 2-1 Chaussure M.56 ; 2-2 M.92 Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). TA : McTominay (M.51).

United a de nouveau montré bon nombre des lacunes habituelles, plates en attaque et très peu coordonnées en défense, surtout Maguire, mais peut-être peu s’en souviendront grâce au chiffre « 7 ». Dans un départ puissant, Ilicic a dépassé les Italiens, mais un génie portugais a égalisé avant la pause. Ronaldo a eu la collaboration indispensable de Bruno Fernandes, ce qui lui a laissé un talon doué pour tirer au filet.

Diables Rouges ils ont perdu Varane, qui a rechuté de sa blessure et a subi une Infâme Maguire. Une mauvaise sortie de l’anglais a conduit au deuxième but local, Le travail de Zapata qu’il a défini dans le petit domaine. Sa carrière a été rendue possible par le central anglais coupant le hors-jeu.

Solskjaer mettre tout ce qu’il pouvait sur le gril : Greenwood, Cavani, Van de Beek& mldr; mais celui qui l’a sauvé était le même que toujours. Au rabais et quand les idées se faisaient rares, Ronaldo Il a ramassé un ballon libre à l’avant, combiné à Greenwood et l’a empalé au fond du filet de Musso pour garder United au sommet, à égalité avec Villarreal, et a bloqué Atalanta à la troisième place.