Résumé et buts de l’Athletic Club-Rayo Vallecano (1-2), match de la 6e journée

22/09/2021

Le à 00:22 CEST

Adrià Léon

Triomphe de l’infarctus du tonnerre de Radamel Falcao dans un duel qui a commencé très chargé et a fini par aller, comme c’est la tradition en Liga, jusqu’en 97′. Allvaro García mettre le 0-1 au premier des changements avec une vaseline et Ciss, après une révision millimétrique de Iker Muniain, le 1-1 a été introduit dans le but de Dimitrievski. Le jeu est mort dans la seconde, mais Falcao il était chargé de le rallumer à la dernière minute pour approuver la première défaite de l’Athletic en championnat. Le set d’Andoni Iraola dormira dans Champions.

ATH

Rayon

Club athlétique

Simon; Lekue, Iñigo, Núñez, de Marcos ; Muniain (Berenguer, 69′), Vesga (Dani García, 75′), Zarraga (Vainqueur, 69′), Nico Williams (Morcillo, 74′); Villalibre, Raúl García (Iñaki Williams, 63′).

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Fran García, Catena, Maras, Balliu ; Unai (Falcao, 76′), Ciss (Valentín, 58′), Comesaña; Álvaro García (Bébé, 80′), Guardiola (Nteka, 58′), Isi (Kevin Rodrígues, 80′).

Buts

0-1 M.5 lvaro García. 1-1 M.32 Ciss, propre. 1-2 M.96 Falcao

Arbitre

Munuera Montero (andalou). AT : Núñez (16′), Muniain (56′), Iñigo (93′) / Catena (7′), Guardiola (41′), Maras (83′)

Incidents

Match joué à San Mamés devant 31 786 spectateurs.

Pas le temps de s’installer sur la pelouse de San Mamés, Rayo j’avais déjà mis le direct. Sergi Guardiola a volé Vesga avec Athletic floue et champ à courir, a corrigé les centraux pour permettre Allvaro García, et il est apparu sur la gauche pour vaincre Unai Simón avec un hachis très précis.

L’Athletic ne correspondait pas bien au 0-1 et Rayo a continué à bouger avec beaucoup de liberté par domaine local. La première réplique des lions est arrivée après 20 minutes de match et à la suite de leur première longue possession du. Le ballon s’est retrouvé à pieds de Nico Williams, qui a frappé fort et placé du haut de la surface, mais a été dévié par un défenseur. Quelques minutes plus tard et avec peu de projection offensive en jeu, Muniain forcé une faute près du coin et il était lui-même chargé de la mettre avec un centre mesuré au cœur de la zone. La balle s’est empoisonnée et Ciss, dans sa tentative de dégager, il s’est dirigé dans les mailles. 1-1.

Ça lui a coûté de partir avec le ballon joué à l’équipe de Marcelino, qui a perdu plusieurs ballons dangereux dans la zone de création tout au long de la première mi-temps. Activation de Villalibre et Nico en attaque -pour compenser l’absence de Zarraga et Vesga- il a aidé à se débarrasser du Ray, qui était clairement du plus au moins. Nico lui-même a en effet réussi à boucler la remontée quelques minutes avant la pause, mais son tir, une passe de Raul Garcia, ça a fini par trop traverser.

La deuxième mi-temps a commencé plus électrique si possible que le premier. Jeu d’aires, sans bonnes finitions, mais pas sans repos. L’électricité, au fil des minutes et des changements, a fait place à la déconnexion et le jeu s’est déroulé sans douleur ni glora jusqu’aux dernières mesures. L’Athletic a essayé avec stratégie, mais il a manqué de force dans les derniers mètres. Pendant ce temps, Rayo s’est défendu confortablement et sans la pression suffocante que l’Athletic a tenté d’installer dans certaines sections de la première mi-temps.

Déjà avec le temps accompli, il l’avait Boudin noir en 94 ‘au centre d’Iñaki Williams, même si ce ne serait pas le dernier. Iñigo a commis une faute à la lisière de la zone locale et Baby l’a exécutée avec un coup très dur au cœur de la petite zone. Ballon pratiquement irremplaçable celui des Portugais, mais il est apparu Falcao de rentrer la tête et de quitter San Mamés en silence. Prix ​​du “tigre”. Déception pour les lions.