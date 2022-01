Résumé et buts de l’Atlético de Madrid

02/01/2022 à 18:32 CET

Roger Payro

Nouvelle année, vieilles coutumes. Comme voir Atleti avec un 4-4-2, gagnant et avec un doublé d’Ángel Correa. L’équipe de Simeone a mis fin à sa pire séquence avec l’Argentin sur le banc après quatre défaites consécutives en championnat, battant le Rayo Vallecano (2-0) au Metropolitano. L’équipe révélation de ce parcours a montré sa version la plus apathique, comme d’habitude loin de Vallecas, et est à un point d’égaler son meilleur premier tour en First. Il perd la quatrième place au profit de l’Atlético justement. Malgré tout, le travail impeccable d’Andoni Iraola.

AU M

Rayon

Athlète de Madrid

Oblak ; Trippier, Giménez, Hermoso, Lodi ; Carrasco (Felipe, d. 90), De Paul, Kondogbia, Lemar; Correa, Luis Suárez (Cunha, m. 72).

Rayon Vallecano

Luca Zidane ; Balliú, Maras, Saveljich, Kevin Rodrigues (Bebe, mort en 58); Isi Palazón (Andrés, décédé 46), Santi Comesaña (Falcao, décédé 75), Óscar Valentín, Fran García; Unai López (Óscar Trejo, mort 58) ; Sergi Guardiola (Aguirre, décédé 81)

Buts

1-0 M. 28 Correa. 2-0 M. 53 Correa.

Arbitre

Figueroa Vázquez (C. Andaluz). Il a réprimandé les habitants Luis Suárez (m. 25), Giménez (m. 62) et De Paul (m. 73). Il a également montré un carton jaune à Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid (m. 7).

Incidents

le métropolite Wanda. 43 029 spectateurs

Le technicien basque est arrivé au rendez-vous avec des blessés sensibles dus au covid-19, chose à laquelle pratiquement toutes les équipes doivent faire face. L’Atlético aussi, qui à la dernière minute a pu compter sur Simeone sur le banc mais pas avec des joueurs clés comme Koke, Joao Félix et Griezmann. Dans ce contexte, Cholo a opté pour le 4-4-2 si reconnaissable il y a quelque temps et avec Correa accompagnant Suárez en attaque. L’Argentin a profité de l’occasion tandis que l’Uruguayen continue de se battre avec le but.

Rayo a compensé trois défaites à la sortie du ballon dans la première demi-heure. L’Uruguayen n’a pu en punir aucun. Le plus clair, celui qui l’a laissé face à Luca Zidane. Votre tentative de vaseline, un désastre.

Correa, au contraire, a troué le premier qu’il avait. La griffe de De Paul a cimenté un jeu dans lequel Carrasco a ajouté plus de talent avec une passe d’entraînement avec l’éperon collé à la ligne de base. Hermoso n’a pas pu profiter de sa passe, mais Correa l’a fait, une fois que Comesaña n’a pas pu dégager.

Atleti méritait le but, qui a condamné dès le début du deuxième acte. Lodi, qui a été vu en attaque, a trouvé Correa dans la bouche du but et l’Argentin a marqué le doublé. Lemar avait commencé le jeu et c’est le Français qui a touché le 3-0 avec une définition hachée qui s’est échappée de quelques centimètres. Carrasco a ensuite heurté le bâton et Guardiola, sur un tir de De Paul, a failli marquer contre son camp.

L’Atlético commence 2022 avec l’un des meilleurs matchs jusqu’à présent cette saison, même s’il est vrai que le niveau était décevant. Le pire, c’est Suárez et Giménez ont vu un jaune et ne seront pas contre Villarreal.