Résumé et buts de l’Atlético de Madrid

19/10/2021

Le à 23:31 CEST

Roger Payro

Hormis la victoire à Anfield, l’Atlético de Madrid aura la première place du groupe en chinois. Les rojiblancos sont tombés à domicile contre Liverpool (2-3) dans un match fou qui a eu tout le mondeou. Après un départ catastrophique, les hommes de Simeone ont réussi à revenir dans le match grâce à Griezmann, qui est passé de héros à méchant. Son rouge direct, involontaire mais juste, limitait les forces du matelas. Une sanction innocente de Mario Hermoso a fini par les condamner.

AU M

LIV

Sportif

Oblak ; Felipe, Kondogbia (Giménez, 46′), Hermoso (Llorente, 80′); Trippier, De Paul (Lodi, 80′), Koke, Lemar (Suárez, 80′), Carrasco; Griezmann et Joao Félix (Correa, 80′).

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold (Gomez, 85′), Matip, Van Dijk, Robertson ; Keïta (Fabinho, 46′), Henderson, Milner (Oxlade-Chamberlain, 62′) ; Salah (N. Williams, 92′), Firmino et Mané (Jota, 62′).

Buts

0-1 M. 8 Salah. 0-2 M. 13 Keita. 1-2 M. 20 Griezmann. 2-2 M.34 Griezmann. 2-3 M. 76 Salah (plume).

Arbitre

Daniel Siebert (Allemagne). TA : Suárez (95′) / Milner (59′), Alexander-Arnold (63′). TR : Griezmann (52′).

Incidents

le métropolite Wanda. 68 000 personnes.

On dit souvent qu’il y a plus d’un match dans un match. Prenez comme exemple ce qui a été vu dans le Metropolitan Wanda. Quelqu’un qui aurait éteint la télévision après le premier quart d’heure aurait du mal à expliquer le résultat de la pause. À partir de la soumission « rouge », la réaction du matelas a été dépassée. D’être sur la toile à minimiser Liverpool. L’équipe de Klopp est arrivée avec 20 matchs consécutifs sans défaite et 21 semblaient une victoire claire. Salah, sorti de nulle part, a inventé un slalom dans lequel il a laissé Carrasco, Lemar et Koke derrière lui. Son tir suivant a dévié Milner vers l’intérieur. L’UEFA a donné le but à l’Egyptien.

Sans le temps de se rendre compte, l’Atleti a concédé le deuxième coup. Mauvais dégagement de Felipe et Keïta épissé une volée de l’avant directement au filet. Liverpool avait son rival lié avec 80% de possession. Mais du cauchemar rouge et blanc, il est devenu frénétique. Dans un petit coin, Lemar a fait du mal en embrassant la ligne de chaux et l’a mise pour Koke, qui l’a mise avec toute l’intention dans la zone où Griezmann le but a été marqué.

Le «Petit Prince» a ruiné un tête-à-tête avant la demi-heure contre Alisson mais s’est rattrapé par un but magnifiquement réalisé. Joao Félix a joué avec Keïta et a aidé le Français, dont le contrôle ciblé était d’un demi-but. Simeone a alors avorté le changement de Lodi en voyant le changement de décor. C’était le meilleur moment local devant un public enflammé. Alisson encore une fois évité une action dangereuse avec une grande mitaine pour Lemar, l’un des plus marquants de la première mi-temps.

Le but brésilien, déjà après les vacances, a refusé un nouveau but à Carrasco juste avant son arrivée la malheureuse expulsion de Griezmann. L’ex-azulgrana a levé la jambe pour contrôler un ballon sous la pluie sans voir que Firmino était à proximité. Botte dans le visage et rouge direct.

Puis un nouveau combat a commencé, qu’Hermoso a refusé de gagner. Atleti a tenu relativement bien en infériorité numérique jusqu’à ce que le défenseur central fasse une poussée absurde sur Jota dans la zone. Salah n’a pas pardonné à onze mètres.

Carrasco et Joao Félix, dont l’effort était louable, étaient jusque-là les atouts offensifs. N’ayant plus rien à perdre Simeone a mis toute la viande sur le gril avec un quadruple changement. L’équipe madrilène rêvait de 3-3 lorsque l’arbitre a signalé le penalty maximum de Jota à Giménez, cette fois pour un contact beaucoup plus léger. Ses collègues du VAR l’ont prévenu et après consultation du moniteur, la tresse a modifié sa décision. Correa l’avait dans la remise, mais Atleti est resté vide. Il jouera la taille à Anfield.