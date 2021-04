Résumé et buts de l’Atlético-Eibar en LaLiga

18/04/2021 à 18h10 CEST

Arnau Montserrat

Victoire balsamique pour l’Atlético de Madrid. Nécessaire pour affronter une finale de championnat serrée. Ceux de Cholo ont battu Eibar, ils ont récupéré leur nez de buteur et continueront encore une semaine en haut du tableau. La résistance d’Eibar a duré 40 minutes. Ce qu’il a fallu à Correa pour battre les armuriers avec une clé double pour débloquer le crash. Dans la deuxième partie, les fabricants de matelas se sont bien amusés. Pendant ce temps, les hommes de Mendilibar s’enfoncent dans le puits.

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Savic (Felipe 74 ‘), Giménez, Lodi; Saúl, Herrera (Kondogbia 70 ‘), Koke (Vitolo 61’), Carrasco (Torreira 70 ‘); Llorente et Correa (Dembélé 61 ‘).

Eibar

Dmitrovic; Pozo, Burgos, Dufur (Oliveira 63 ‘), Arbilla, José Ángel (Soares 72’); Sergio Alvarez; Kevin (Recio 72 ‘), Atienza, Aleix García (Inui 62’); et Kike (Quique 72 ‘).

Buts

1-0 Sangle M.42; Bracelet 2-0 M.44; 3-0 M.49 Carrasco; 4-0 M.53 Marcos Llorente; 5-0 M.68 Marcos Llorente.

Arbitre

Soto Grado (Riojan) TA: Oliveira (88 ‘)

Ils sont venus au Wanda après plus de trois mois sans gagner. Un total de 13 matchs où ils avaient toujours leur place. Mais ce qui semblait être un bonbon pour l’Atlético de Madrid a commencé à s’étouffer au fil des minutes. Juste quelques approches sans aucun danger. Même l’équipe des armuriers pourrait être avancée avec une arrivée de Kévin Rodrigues qui n’a pas atteint le centre latéral de millimètres. Oblak a été vendu dans la petite zone.

Les hommes de Simeone ont eu le même problème que ces derniers jours. Il leur était difficile de générer des chances. Le cadre défensif de Mendilibar a forcé les colchoneros à commencer les tests de l’extérieur, mais toutes les tentatives se sont terminées entre les mains d’un Dmitrovic qui n’a pas eu à faire beaucoup d’efforts non plus.

Mais l’Atlético a toujours une arme en stock. La balle arrêtée. Celui qui a quitté la ligue sur un plateau en 2014. Il est apparu à nouveau pour sortir le Cholo des ennuis cinq minutes avant la pause. Herrera peignait au premier poteau pour l’arrivée de Savic et Correa au second. C’est l’attaquant argentin qui était en charge de pousser le ballon.

Incapable de se remettre du coup, Eibar a concédé le deuxième au bout de deux minutes. Un col de plus de 40 mètres de Herrera a été abaissé par Lodi, pour se combiner avec Carrasco et le centre du Belge l’a accroché Correa qui a détruit sa marque avec une roulette et le coup à l’intérieur. Un vrai objectif pour pratiquement finir le clash.

En seconde période, Eibar est devenu un jouet pour l’Atlético de Madrid. Ils sont passés, sans frein. Chaque but était un autre regain de moral pour le Wanda Metropolitano. L’équipe rojiblanco est sortie dans un tourbillon, qui trois minutes après les vacances avait déjà marqué le troisième. Carrasco a trouvé le trou entre les centres pour battre Dmitrovic avec un tuyau et marquer le troisième à volonté.

La tâche a été achevée par un Marcos Llorente qui, quatre minutes plus tard, est arrivé du deuxième rang pour mettre le quatrième et qui à 20 minutes de la fin a reçu la main. Le jeu est mort là-bas avec un Mendilibar qui a réservé ses meilleures pièces pour une finale de saison qui s’annonce mauvaise, très mauvaise pour les armuriers. En échange, L’Atlético envisage l’avenir avec optimisme. Ce n’est pas pour moins.