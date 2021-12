Résumé et buts de l’Atlético Mancha Real-Grenade du deuxième tour de la Copa del Rey

16/12/2021 à 23h45 CET

.

L’Atlético Mancha Real, modeste équipe de la deuxième RFEF, a réussi l’exploit d’éliminer Grenade au deuxième tour de la Copa del Rey grâce au but de José Enrique à 21 minutes dans un stade bondé de La Juventud de la ville de Jaén, avec plus de 3 000 spectateurs et des stands supplémentaires.

AU M

GRA

Atlético Mancha Real

Atlético Mancha Real : Lopito, Raúl Pérez, Mauro, Del Amo, Nando (Villarejo 85′), Óscar Quesada, Juanma Espinosa, Edu Viaña (Carlos Jiménez 73′), Urko Arroyo (Rafa Vega 58′), Pedro Corral (Pablo Siles 85′) et José Enrique (Migue Montes 73′).

grenade

Aarón, Arias, Germán, Torrente, Escudero, Eteki (Montoro 63′), Monchu (Luis Milla 46′), Abram (Luis Suárez 46′), Isma Ruiz (Darwin Machis 46′), Butzke (Jorge Molina 70′) et Bacca.

Arbitre

Soto Grande (Comité Riojano). TA : Arroyo (24′), Quesada (66′), Raúl (72′), Juanma (90′) / Monchu (39′)

Incidents

Environ 3.000 personnes au stade de la Juventud lors d’un match du deuxième tour de la Copa del Rey.

L’équipe mancharrealeño a su profiter des dimensions réduites de son terrain et du gazon artificiel pour minimiser un rival qui offrait une mauvaise image et qui seulement en deuxième période avait des chances d’égaliser le match.

L’Atlético Mancha Real a littéralement noyé Grenade en première mi-temps avec des lignes très rapprochées, une défense solide et un couple, celui formé par Óscar Quesada et Juanma Espinosa, qui a dominé le match contre une Grenade abasourdie et qui ne s’inquiétait que de commencer par le l’explosivité avec Arias et le tir au poteau de Monchu.

Le but de José Enrique, dans un tir précis de près de la passe de Raúl Pérez, a laissé Grenade touché, qui seulement dans la deuxième période, avec le départ de Luis Suárez, Machís et Montoro, a eu des occasions d’égaliser, mais le but de Lopito a sauvé le danger.

Au final, victoire de l’Atlético Mancha Real, qui dans le battage médiatique de demain sera jumelé avec le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid ou l’Athletic Club de Bilbao, les quatre équipes de la Supercoupe.