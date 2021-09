Résumé et buts de Leeds United 0-3 Liverpool en Premier League

in

12/09/2021 à 20h39 CEST

Sans le bruit des grosses signatures, Liverpool suit le leur. Klopp’s ils se sont débarrassés du Leeds de Marcelo Bielsa rester invaincu dans cette Premier League. Les buts de Salah, Fabinho et Mané ils maintiennent Liverpool, avec les mêmes points que Manchester United et Chelsea, en tête du championnat anglais. La Ville, quatrième à un point.

LIV

Leeds United

Meslier ; Ayling, Llorente (Struijk, M.36), Cooper, Junior Firpo ; Phillips, Dallas ; Raphinha, Rodrigo (Roberts, M.45), Harrison (James, M.68) ; Bamford.

Liverpool fc

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Fabinho, Thiago (Keita, M.90), Elliott (Henderson, M.64) ; Salah, Jota (Oxlade-Chamberlain, M.82), Mané.

Buts

0-1 M.20 Salah ; 0-2 M.50 Fabinho; 0-3 M.91 Mané.

Arbitre

Craig Pawson. TA : Cooper (M.12), Llorente (M.30) / Fabinho (M.16). TR : Struijk (M.60).

Stade

Route d’Elland. 37 000 téléspectateurs.

Le retour de Van Dijk Dans l’axe de l’arrière, il a de nouveau installé Liverpool, à l’écart du faible ensemble défensif qui a vacillé la saison dernière, mais les buts sont toujours inscrits comme d’habitude. Mohammed Salah a rouvert la canette sur Elland Road, desservi par un centre infatigable Alexandre-Arnold. L’Egyptien accumule trois buts et deux passes décisives en quatre matchs de Premier. Celui qui a été marqué à Leeds était son 100e but en Premier League.

Elland Road, pleine à craquer, est l’une des plus grandes autocuiseurs d’Angleterre. Cependant, Leeds n’a pas bien commencé le cours. Au-delà de l’absence de victoires après quatre matches de championnat, celles de Bielsa ils ont concédé beaucoup en défense. Trop face à un Liverpool qui a même vu le but de Salah échouer avant la pause. Mané, Diogo Jota ou Thiago ils ont eu beaucoup d’occasions de doubler l’avance. L’Espagnol, en effet, a marqué de la tête, mais son but a été annulé par le VAR pour les préliminaires hors-jeu de Salah.

La moindre différence et le talent de Raphinha, C’était la seule chose qui maintenait en vie les options de ceux de Bielsa. Rodrigo ou Bamford Ils n’avaient pas raison dans les rares occasions dont les « blancs » ont profité, et ils ont fini par payer à la reprise.

Le siège de Liverpool a fini par payer. En effet, dans la grande croix de ceux de Bielsa : à partir de pièces arrêtées. A la sortie d’un virage, Fabinho a fini par riveter un gâchis dans la région au réseau. Depuis la saison dernière, Leeds est l’équipe de Premier League qui a encaissé le plus de buts sur corner (13). Et dans la même période, Liverpool est celui qui a le plus marqué (13 également).

Le pire moment du match a été vécu Harvey Elliot. À 18 ans, la révélation du début de saison de Klopp a subi une horrible blessure à la cheville. Il a quitté le stade sur une civière, et le local est également parti avec lui Struijk, expulsé par l’entrée. Avec 10 hommes, les options d’un Leeds ont été encore minimisées, qui ont reçu la dentelle sur le discount via Mané. Ceux de Bielsa s’approchent de la descente. Ceux de Klopp montent dans le train du Premier ministre.