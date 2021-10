Résumé et buts de Leicester-Arsenal (0-2), match de la 10e journée

30/10/2021 à 16h06 CEST

Alberto Teruel

Arsenal quitte le King Power Stadium renforcé après avoir battu Leicester par un score de 0-2. L’équipe de Mikel Arteta, qui n’a pas réussi à marquer lors des trois premières journées de Premier League, a enchaîné une séquence de sept matchs consécutifs sans défaite. Cette bonne dynamique a permis aux Gunners d’atteindre momentanément la 5ème position du tableau.

ARS

Leicester

Schmeichel; Amartey (Barnes, 46 ans), Evans, Söyüncü ; Castagne, Tielemans, Soumaré, Thomas ; Maddison (Daka, 71′) ; Iheanacho (Lookman, 46′), Vardy.

Arsenal

Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares ; Saka (Pépé, 85′), Partey, Lokonga, Smith-Rowe (Kolasinac, 90′) ; Lacazette (Odegaard, 58′), Aubameyang.

Buts

0-1 M. 5 : Gabriel ; 0-2 M.18 : Smith-Rowe.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Evans (68′), Vardy (75′)

Arsenal a mis à peine 5 minutes pour sortir l’électronique. Gabriel s’est élevé au-dessus de la défense à domicile pour diriger un centre de Bukayo Saka, un jeu de plus en plus courant dans le livre de Mikel Arteta. Le but du centre brésilien a donné le ton du jeu, et à partir de ce moment, la zone des Renards a commencé à subir un siège constant.

Le deuxième but de l’équipe visiteuse ne tardera pas à arriver. Smith Rowe a profité d’une erreur de Soumaré pousser placidement le ballon au fond du but de Schmeichel. Malgré la domination indéniable des Gunners, Leicester a eu une chance d’entrer dans le match grâce à un coup franc de Maddison, mais Ramsdale réussi à sortir une main salvatrice.

Rodgers, forcé par le marqueur adverse, a secoué le shaker et introduit deux changements pour faire face à la seconde mi-temps. Avec l’apport de Lookman et Barnes Sur le terrain, l’image de Leicester a radicalement changé. Barnes est devenu un casse-tête constant pour la défense Gunner, et seules les interventions de Ramsdale ils ont évité le but de l’équipe locale.

Malgré les efforts continus des Renards, le match est entré dans une phase de léthargie depuis l’équateur de la seconde mi-temps. Pas même l’entrée de Patson daka a réussi à activer Leicester, qui a terminé le match sans ouvrir le tableau de bord. Avec cette défaite, l’équipe de Brendan Rodgers se place momentanément à la dixième position du tableau.