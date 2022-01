Résumé et buts de l’Eintracht-Dortmund de la 18e journée de Bundesliga

01/08/2022 à 20:58 CET

.

Le Bayern Munich est tombé face à Mönchengladbach vendredi dernier et a ouvert la porte à Dortmund pour se réengager dans la lutte pour le titre. Tout semblait indiquer que le Borussia n’allait pas profiter du cadeau bavarois mais un retour en 20 minutes, dans les derniers instants du match, a donné trois points d’or aux ‘Borussers’ qui ont six points de retard sur le leader.

EIN

DOR

Eintracht

Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka ; Chandler, Rode (Jakic 66′), Hrustic (Patience 90′), Kostic; Lindstrom (Lammers 66′), Kamada (Hasebe 79′) ; Santos Borré.

Dortmund

Kobel ; Meunier, Can, Hummels, Guerreiro ; Brandt (Hazard 65′), Bellingham, Dahoud ; Reus (Witsel 90 ‘); Malen, Haaland.

Buts

1-0 M.15 Santos Borré ; 2-0 M.24 Santos Borré ; 2-1 Danger M.71 ; 2-2 M.87 Bellingham ; 2-3 M.89 Dahoud.

Arbitre

Robert Schröder. TA : Hinteregger (87′), Chandler (88′), Santos Borré (90′) / Haaland (87′), Hazard (90′)

Erling Haaland a passé l’après-midi en blanc, mais il a fait une passe décisive et a joué un rôle important dans le but vainqueur, en remportant un duel décisif avant le tir de Mahmoud Dahoud.

Dortmund contrôlait le match pendant les 15 premières minutes, puis Filip Kostic et Borré sont apparus et ont complètement inversé l’engagement. Kostic a placé le ballon au centre de la surface où Borré a mis sa jambe droite pour battre le gardien Georg Kobel.

C’était le premier tir au but pour l’Eintracht qui a gagné en confiance avec le but et a commencé à contrôler les actions. Kobel a dû dévier le tir de Kostic pour un corner. Mais Borré réapparut pour marquer le second. Le jeu a repris aux pieds de Kostic avec un centre du gauche qui a été laissé nager dans la surface après que Kamada ait raté une première occasion de rebond. Borré a volé le ballon au milieu du désordre et défini.

Les choses auraient pu empirer pour Dortmund à la 29e lorsque Ndicka a claqué un ballon dans le poteau. Dortmund semblait avoir perdu le nord. Ce n’est que vers la fin de la première mi-temps qu’il a réussi à ramener le danger dans le but de Trapp sur un corner.

En seconde période, Dortmund a continué à avoir le ballon plus mais le 3-0 était encore trop serré et le match semblait être sur la bonne voie pour l’Eintracht. Après la première heure de jeu, cependant, Dortmund a commencé à être plus présent dans la région. Le premier tir de Dortmund en seconde période est intervenu à la 60e minute, un tir dévié de Haaland. C’est Hazard, entré quelques minutes auparavant, qui a posé la première pierre de la rentrée.

En 87, l’égalité est arrivée, avec une tête de Jude Bellingham au centre de Meunier depuis la droite et Dahoud a déclenché la folie « borusser » avec le but vainqueur.