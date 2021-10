Résumé et buts de l’Espagne 3-0 Irlande du Nord qualificative pour l’Euro U21 2023

10/12/2021

Le 13/10/2021 à 00:04 CEST

Calme après l’orage. Quatre jours après la rentrée endiablée contre la Slovaquie, le Équipe d’Espagne U21 battu l’Irlande du Nord placidement et a continué en route pour l’Eurocup 2023 et les JO de Paris 2024. Un doublet de l’exazulgrana Sergio Gomez dans la première partie, il a ouvert la voie à une réunion au cours de laquelle la ‘Rojita’ n’a pas accusé les rotations et il était de loin supérieur à son rival. Condamné Abel Ruiz après la pause et les hommes de Luis de la Fuente ont terminé la pause de l’équipe nationale d’octobre en tant que premiers classés dans le seul groupe C.

ESP

NIR

Espagne

Agirrezabala; Carreira, Francés, Fontán, Miranda (Miguel, 76′); Turrientes (Nico, 57′), Vencedor (F. Niño, 71′), Rodri (Blanco, 71′) ; Sergio Gómez, Abel Ruiz, Gaspar Campos (N. Williams, 57′).

Irlande du Nord

Webber ; Balmer (K. McClelland, 67′), S. McClelland, Donnelly, Hume ; Galbraith, Boyd-Munce, Scott (Dawson, 46′) ; Waide (O’Neill, 67′), Conn (Smyth, 46′), Lane (McGovern, 67′).

Buts

1-0, S. Gomez (26′); 2-0, S. Gomez (32′); 3-0 : A.Ruiz (56′).

Arbitre

Vitaliy Romanov (Ukraine). Il a réprimandé les Irlandais du Nord Donnelly, O’Neill et Cousin-Dawson.

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de la phase qualificative de l’Euro U21 2023, disputée au stade de la Cartuja.

La première moitié de l’engagement, correspondant à la quatrième journée de la phase qualificative pour le Championnat d’Europe, s’est terminée par 19 tirs espagnols et une seule tentative nord-irlandaise. La possession était clairement celle des locaux, qui ont invité les supporters déplacés à La Cartuja pour profiter d’une belle mise en scène. Rodri a été impeccable dans la génération du danger, Carreira et Miranda n’ont pas cessé de grimper et d’essayer des centres latéraux et les trois attaquants ont persisté jusqu’à ce que le tableau de bord rende justice à ce qui a été vu sur le terrain. Abel Ruiz a raté deux occasions assez claires, Gaspar Campos-Ansó a insisté du gauche et Sergio Gómez a fait le bon choix. D’abord à onze mètres, après une pénalité nette des mains de Scott, et puis avec un tir puissant contre lequel Webber ne pouvait rien faire, le footballeur de Badalona, ​​formé à La Masia, a inscrit les deux buts espagnols dans les 45 premières minutes.

L’Irlande du Nord s’est limitée à obtenir de l’eau du navire du mieux qu’elle pouvait, en essayant de survivre. Les hommes de John Schofield ont oublié d’essayer de gagner et ont signé leur sentence sans trop opposer de résistance. Les choses n’ont pas changé après la pause : le scénario de la rencontre n’a pas changé et la « Rojita » n’a pas cessé de tenter d’élargir le tableau d’affichage. Je l’ai finalement eu Abel Ruiz peu avant l’heure du match, grâce à un bonbon en forme de centre d’Unai Vencedor. Le culé Nico González, qui n’était pas titulaire, est entré juste après et avait plus de minutes pour tirer dans un engagement international. Le duel, cependant, était déjà vu par la peine. Et, bien que les statistiques finales soient passées de 30 fois à deux, le score n’a plus bougé.

But d’Abel Ruiz contre l’Irlande du Nord | @sefubol

Après quatre journées, l’Espagne est en tête du groupe C du Championnat d’Europe 2023. Ceux de Luis de la Fuente ils ont 12 points, trois de plus que la Russie, l’un de leurs deux rivaux lors de la prochaine pause de l’équipe nationale. L’autre sera malt. Bien qu’il reste encore six matchs pour terminer la phase préliminaire de la meilleure compétition continentale U-21, les résultats complets et les bons sentiments entourent une équipe qui a remporté il y a quelques mois la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo.