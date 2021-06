Résumé et buts de l’Espagne-Portugal des demi-finales du Championnat d’Europe U21

03/06/2021 à 20:09 CEST

Arnau montserrat

L’une des prémisses fondamentales dans le monde du football est de ne pas pardonner. Gaspillez le moins d’occasions possible. L’Espagne ne l’a pas appliqué au Portugal et l’a payé. Facture chère. La Rojita a tout fait pour sceller le ticket pour la finale européenne. Tout sauf le marquage. Le contraire d’un Portugal qui pour ne rien arranger a pris le choc avec un but au rebond. Un parti qui définit l’injustice.

ESP

POUR

Espagne

Álvaro, Óscar Gil, Mingueza, Cuenca, Cucurella, Manu García (Sancet 75′), Zubimendi, Villar (Abel Ruiz 82′), Brahim (Yéremi 66′), Puado et Bryan Gil.

le Portugal

Diego Costa, Dalot, Diogo Queirós, Leite, Conté, Bragança (Baró 65′), Vitinha, Gedson (Florentino 51′), Vieira (Pereira 90′), Leao (Tiago 65′) et Dany Mota (Jota 65′).

Arbitre

Glenn Nyberg (Suède). TA : Brahim (57′) / Léao (31′).

Incidents

Ljudski vrt de Maribor (Slovénie).

L’égalité a marqué la première mi-temps. Il y avait des sections du match pour les deux équipes. L’Espagne a averti en premier avec un tir de Brahim au-dessus de la barre transversale, mais la réponse portugaise a pris une minute et demie pour arriver. Vitinha, de l’avant, tente sa chance mais trouve la moufle d’Álvaro. Quelle Eurocopa celle du gardien de Huesca.

De la Fuente n’aimait pas ce qu’il voyait sur le terrain et envoyait des hommes comme Yéremi Pino ou Sancet s’échauffer. La ‘Rojita’ s’est réveillée au fil des minutes où chaque action offensive a mûri avec beaucoup plus de prudence. Les derniers détails manquaient, là où l’Espagne était coincée.

C’était encore Brahim celui qui pourrait ouvrir la boîte avec un tir de la main droite, peu importe lequel le frappe, qui a légèrement frôlé Queirós et le ballon n’est pas entré par miracle. Mais le Portugal a aussi fait peur. Leao s’est éloigné de Mingueza mais était trop gêné dans la définition. Son tir a léché le long bâton d’Álvaro.

L’attaquant milanais manquait de but et manque également de malice. La grande poule qui a été marquée devant l’arbitre ne pouvait avoir d’autre résultat que le jaune. Il a aussi eu le culot de se plaindre. Bien sûr, il n’y a pas de VAR. Mention spéciale à la première moitié de Zubimendi. Avec peu de poids offensif, la Real Sociedad s’est muée en balai. C’était partout. Il désespérait plus d’un Portugais.

Si la première mi-temps avait été égalée, la seconde était un véritable bain espagnol. Déjà dès les premières secondes où Cucurella a envoyé un missile dans le bois. C’était le prélude à d’innombrables opportunités. Un coup de vent. La Rojita est devenu un rouleau compresseur mais avec de la poudre humide.

L’un après l’autre, ils ont fini soit aux mains de Costa. La supériorité était telle que l’entraîneur portugais a dû toucher au système avec trois changements à la fois. Ce n’est jamais bon signe. Les changements ont ralenti le rythme de l’Espagne, qui avait de plus en plus de mal à changer l’objectif portugais. Il a été possible de siffler un penalty sur Brahim mais l’arbitre a opté pour le ‘follow’.

Puis le sujet est apparu. Désolé, vous payez. Dans l’une des rares approches des Protugues, Vieira a pris un tir apparemment sûr qui a rebondi sur la jambe de Cuenca, s’est transformé en melon et a battu lvaro. Le comble de la malchance. Cette fois, c’était la malchance du champion. Le Portugal a enduré et se battra pour son premier Championnat d’Europe des moins de 21 ans.