Résumé et buts de l’Espagne-République tchèque (2-0) du sous-marin européen’21

30/03/2021

À 23:12 CEST

L’équipe espagnole a clôturé la première phase de l’European Under’21, remplissant le double objectif d’ajouter les trois points pour assurer leur présence comme le premier de leur groupe dans la phase finale de la qui se jouera entre le 30 mai et le 6 juin. L’attaquant de Levante Dani Gómez était le principal protagoniste de la victoire acharnée contre la République tchèque, qui a mis fin à l’incertitude due à la victoire de l’Italie contre la Slovénie.

ESP

CHE

Espagne

Álvaro Fernández, Pipa, Guillamón, Cuenca, Pedrosa, Manu García (Riqui Puig, 81 ‘), Moncayola, Villar (Pozo, 73’), Barrenetxea (Pino, 81 ‘), Abel Ruiz (Dani Gómez, 65’) et Puado (Fran Beltrán, 73 ‘).

République tchèque

Jedlicka, Fukala, Chalus, Krejci, Sadilek, Sulc (Zitny, 84 ‘), Havelka, Bucha (Janosek, 92’), Vanicek (Ostrak, 75 ‘), Karabec et Lingr (Sasinka, 74’).

Buts

1-0, Dani Gómez (69 ‘); 2-0, Dani Gómez (78e).

Arbitre

Giorgi Kruashvili (Géorgie). Il a averti Vanicek (18 ‘), Barrenetxea (59’), Krejci (71 ‘), Chalus (73’) et Lingr (74 ‘).

Incidents

Match correspondant à la troisième journée de la phase de groupes de l’European Under’21 disputé au stade de Celje.

L’équipe de Luis de la Fuente est sortie de bonne humeur, mais Il a rapidement constaté que la République tchèque ne prévoyait pas de lui mettre un tapis rouge vers la qualification pour le prochain tour de l’Européen. Malgré le fait que sa domination était claire et qu’il avait les meilleures chances de marquer, bien que peu nombreuses, la «Rojita» n’était à aucun moment à l’aise et était conditionnée par la pression intense avec laquelle son rival était utilisé.

Au cours de la première demi-heure, l’Espagne est allée à la recherche de l’objectif, bien que Il manquait de lucidité dans les derniers mètres. Mocayola a été le premier à tenter sa chance à la 6e minute avec un tir simple pour le gardien tchèque. La domination était claire, mais le jeu de l’équipe espagnole était trop bloqué et elle n’a presque jamais été en mesure de surprendre son rival.

INCERTITUDE

Manu García a été le suivant à tenter sa chance par l’avant avec un tir bas qui a décollé du poteau à la 22e minute. Et six minutes plus tard vint la chance la plus claire d’après la peinture de De la Fuente. Barrenetxea a réussi à trouver une faille pour pénétrer dans la ligne du bas, mais sa passe de mort n’a pas pu être poussée au fond des filets par Puado comme un défenseur anticipé au dernier moment.

Le match a été compliqué pour l’Espagne dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, malgré le fait que la République tchèque n’a pas créé une chance claire pendant les 45 premières minutes.

La rupture a marqué un tournant. De la Fuente a fait quelques ajustements et ses joueurs sont sortis avec des idées beaucoup plus claires et disposées à être résolues une fois pour toutes. Barrenetxea, Villar et Moncayola ont tenté leur chance de loin dans les premières minutes de la reprise.

LE PUNTILLA

Le parti se prononçait de plus en plus en faveur de l’Espagne, mais De la Fuente a frappé la clé lorsque Dani Gómez est entré à la 65e minute. Trois minutes plus tard, l’attaquant de Levante a mis fin à l’incertitude en profitant d’une belle pénétration de Barrenetxea sur l’aile droite et en marquant pratiquement à plaisir en profitant d’une belle passe de ce dernier.

Trois minutes plus tard, Puado avait le 2-0 en main, mais son tir fut rejeté par le bâton. La République tchèque était morte à l’époque et la sentence est intervenue à la 78e minute avec un superbe pied gauche de Dani Gómez. L’Espagne avait déjà obtenu le billet pour la deuxième phase en tant que premier groupe, rendant inutile l’effort que l’Italie avait fait pour le renverser.