Résumé et buts de l’Espagne U21-Croatie U21 de la phase finale de l’Européen

31/05/2021

Le à 20:42 CEST

Arnau montserrat

Pass mérité mais en sueur de La Rojita aux demi-finales européennes. Le champion actuel n’a pas su sceller le ticket en 90 minutes et a dû recourir à des prolongations en raison d’un penalty de Guillamón à la 92e minute. Heureusement pour Puado. L’attaquant de l’Espanyol s’est montré contre la Croatie avec un doublé. Le second fait partie de ceux qui font le tour du monde. Si l’Espagne est en demi-finale, c’est grâce à lui.

ESP

CRO

Espagne U21

Allvaro ; Mingueza, Cuenca, Guillamón, Pedrosa (Cucurella 75 ‘); Beltrán (Villar 59′), Zubimendi; Brahim (Yéremi 83′), Manu García, Bryan (Miranda 83′); Enfant (Main 58’).

Croatie U21

Semper ; Sutalo, Vuksovic, Gvardiol, Bradaric ; Babec (Bistrovic 72′) ; Majer (Biuk 78′), Franjic (Djurasek 78′), Moro (Kulenovic 72′), Ivanusec; Musa (Spikic 64 ‘).

Buts

1-0 M.66 Puado; 1-1 M.92 Ivanusec (p.); 2-1 M.110 main.

Arbitre

Girogi Kruashvili (Géorgie). TA : Musa (43′), Sutalo (63′).

Incidents

Sportna Dvorona Ljudski Vrt.

Il a été difficile pour l’équipe nationale d’entrer dans le match et a souffert pour faire jouer le ballon avant la bonne pression des Croates. Ce sont les joueurs d’échecs qui ont envoyé le premier avertissement après une diagonale d’Ivanusec qui s’est soldée par un tir bas au bord du filet. Le joueur du Dinamo Zagreb a été le meilleur de la Croatie pendant les 45 premières minutes mais s’est retrouvé avec un Mingueza impeccable en défense.

Vu le manque de places au centre, La Rojita a opté pour les couloirs. Pedrosa et Mingueza étaient constamment à la hausse pour soutenir Bryan Gil et Brahim. Fer Niño s’est nourri de ses centres et a eu quelques bons coups pour ouvrir la boîte. Le but manquait. La Croatie faisait un gros effort défensif mené par un Gvardiol qui est convoqué avec l’absolu pour l’Eurocup. Central pour tenir compte du fait qu’il a déjà signé pour le RB Leipzig.

L’arbitrage, très permissif, a indigné les joueurs espagnols dans la dernière ligne droite de la première mi-temps. Surtout pour une faute banalisée devant la surface qui était dangereuse, non, la suivante. De la Fuente n’y croyait pas dans le domaine technique. Les devoirs, pour la fin.

Le domaine est devenu total au fil des minutes pour l’Espagne. Brahim a eu le meilleur avec un tir croisé qui a léché le bâton, mais les changements ont changé le visage du jeu. L’entrée de Villar et surtout celle de Puado transforma la fête en siège. Le joueur de l’Espanyol a d’abord averti, mais s’est heurté à un énorme arrêt de Semper.

La seconde allait être le charme. Bryan a affronté, débordé, a fait de son mieux et a mis un centre bas qui il s’agissait d’un Javi qui, d’un toucher doux et délicat, a battu le but croate à 23 minutes de la fin.

La Croatie a également montré sa tête avec les changements mais l’Espagne a éteint les petits incendies sans problème. En fait, il a pu condamner plusieurs fois. Yéremi Pino a raté une de ces occasions qui vous font mettre les mains sur la tête. Le centre de Puado a laissé Semper sur ses pieds et le but était presque vide, le joueur de Villarreal l’a envoyé au-dessus de la barre transversale.

L’Espagne a échoué et l’a payé. Hugo Guillamón a déjà commis une pénalité pour enfant dans le temps additionnel qu’Ivansuec, un prix pour son match, a transformé pour envoyer le match en prolongation.

Mais l’après-midi appartenait à Javi Puado et il avait pendu toute l’équipe sur son dos. Dans la seconde moitié des prolongations, l’Espanyol a marqué l’un des buts du tournoi, sinon le meilleur. Il a roulé seul contre le monde, a corrigé un mauvais contrôle, a assis un croate en milieu de défense, a éloigné le gardien de la ligne de tir et l’a cloué à l’équipe. Tout simplement une œuvre d’art.

Il a réussi à tenir le résultat dans les dix minutes restantes et l’Espagne s’est qualifiée pour les demi-finales des moins de 21 ans d’Europe. Le champion veut revalider sa couronne. Avec Puado, tout est possible.