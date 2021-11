Résumé et buts de Levante-Grenade (0-3), match de la 12e journée

01/01/2021 à 23:07 CET

Adrià Léon

Deuxième victoire du parcours pour une Grenade qui a laissé pire si possible la situation d’un Levante qui ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Les granotas, qui ne se sont pas présentés en première mi-temps, ont amélioré leur jeu après la pause, mais n’ont pas trouvé de but pour combler l’écart. Celui qui l’a fait était Antonio Puertas, qui a cuisiné le 0-3 tout seul pour partir l’arreón local en anecdote.

LEV

GRA

j’ai soulevé

Aitor Fernández; Clerc, Duarte, Vezo ; Malsa (Vukcevic, 46′) ; Franquesa (Fils, 46′), Bardhi (Cantero, 72′), Pablo Martínez (Campaña, 46′), de Frutos; Morales et Soldado (Dani Gómez, 80′).

grenade

Maximien; Neva, Germán, Víctor Díaz, Quini ; Soro (Escudero, 72′), Montoro (Monchu, 71′), Luis Milla (Torrente, 87′), Rochina; Luis Suárez (Puertas, 69′) et Jorge Molina (Bacca, 72′).

Buts

0-1 M. 7 Allemand. 0-2 M. 38 Luis Suarez. 0-3 M. 68 Portes.

Arbitre

Sánchez Martínez (Murcien). TA : Malsa (25′), Bardhi (70′) Soldado (78′), Vukcevic (83′) / Germán (21′) et Escudero (87′).

Incidents

Rencontre jouée au Nou Ciutat de València devant 14.100 spectateurs.

L’équipe Nasrid était en avance sur le premier changement. Mets-le Ruben Rochina pour qu’il la dirige, seul et sans sauter, Allemand à réseauter. Marquer l’erreur Ruben Vezo, qui a perdu de vue le spécialiste visiteur et l’a laissé finir seul. Grenade a réussi à doubler l’avantage, ce qui n’a pas eu besoin de beaucoup d’efforts pour blesser son rival, mais Aitor Fernandez arrêté les pieds de Jorge Molina avec l’un des tronçons de la journée.

Le Raise n’a pas réagi et les sensations restaient assez médiocres pour les hommes de Javier Pereira. Carlos Neva a mis une balle molle au cœur de la petite fille et Luis Suarez, après plusieurs rebonds et un énorme transfert de Carlos Clerc, fait 0-2 pour Grenade. Trois tirs au but pour Grenade en première mi-temps et il était sur le point d’aller 3-0 à la mi-temps. Des données qui parlent très bien des Andalous et très mal des Valenciens après une première mi-temps décaféinée et peu de projection offensive.

Le plus clair pour Levante est venu après une magnifique pièce de Oscar Duarte, qu’une volée a été inventée à l’intérieur de la zone pour forcer l’étirement de Maximiano. Il pourrait y avoir une pénalité à propos de Soldat après le rejet, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu de l’attaquant valencien.

Après le redémarrage, le jeu a repris sans grande présence dans les zones, même si le premier était cette fois pour Bardhi, qui a terminé une très bonne balle mordue à l’avant. Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Grenade, qui ne se confiait pas sachant que son rival avait des besoins très similaires aux siens. Les locaux, menés par un bon Enis Bardhi, ont commencé à filer la meilleure section du match, de plus en plus proche du 1-2. Mais quand le Levante était mieux sur le terrain, un braquage de Antonio Puertas dans une zone de trois quarts il s’est retrouvé avec le visiteur face à l’avant et envoyer pour enregistrer un ballon qui a pratiquement fermé le match.

Rien ne s’est passé dans la dernière demi-heure. Javier Pereira a fait plusieurs changements en pensant déjà au lendemain et le visiteur Luis Milla a dû se retirer de la rencontre lorsqu’il a alerté les médecins d’une certaine gêne au genou.