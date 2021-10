Résumé et buts de Liverpool 2-2 Manchester City en Premier League

10/03/2021 à 20:09 CEST

Liverpool et Manchester City à égalité, mais surtout ils ont montré qu’il n’y a pas de rivalité comme la leur en Premier League. Les deux derniers champions d’Angleterre ont offert l’un des matchs de la saison, incessante et pleine de talent. Les hommes de Guardiola sont passés de la domination en première mi-temps à la souffrance deux goring de Mané et Salah au redémarrage. Celui de l’Egyptien, l’un des buts de l’année. Ils ont été submergés par tant de Foden et De Bruyne. La cravate laisse les deux dans la carrière du premier ministre et envoie un message au monde : les « rouges » et les « bleus du ciel » aspirent à tout.

LIV

MCI

Liverpool fc

Alisson ; Milner (Gómez, M.78), Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Jones ; Salah, Jota (Firmino, M.68), Mané.

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva ; Gabriel Jesus, Grealish (Sterling, M.65), Foden.

Buts

1-0 M.59 Mané ; 1-1 M.69 Foden ; 2-1 M.77 Salah ; 2-2 M.81 De Bruyne.

Arbitre

Paul Tierney. TA : Milner (M.42), Jota (M.65), Fabinho (M.83) / Rúben Dias (M.26), Bernardo Silva (M.78).

Stade

Anfield. 52 000 téléspectateurs.

Guardiola termine sa grosse semaine (Chelsea, PSG et Liverpool) avec un bon équilibre, à deux points du leader de la ligue et avec de bons sentiments. City a de nouveau su imposer sa personnalité au début du duel à Anfield, annuler Liverpool en première mi-temps. La pire nouvelle pour Pep était son manque de but : Foden a pardonné deux arrivées, De Bruyne une autre. Des erreurs qui, dans le tempo de Liverpool, sont un péché capital.

Klopp a couru aux vestiaires à la mi-temps, conscient qu’il devait faire des ajustements. Ils s’en sont parfaitement sortis : dans un début de seconde période courageux, ils ont cassé le verrou de City en deux passes. Salah a lancé le compteur, et Mané l’a terminé traversée sans crainte vers le réseau.

Le but ne désespérait pas tant à Pep que la permissivité avec Milner. L’entraîneur catalan a protesté contre trois fautes graves du côté, qui a terminé le match avec un seul carton jaune. Klopp l’a retiré pour éviter une expulsion. Ce qu’il n’a pas dessiné, c’est La cravate de Foden : Après un service de Jésus, la perle anglaise a finalement eu raison de battre Alisson.

L’après-midi était encore sauvé son grand moment avec le but de Salah. L’Egyptien, du moins au plus, a signé le 2-1 après un slalom prodigieux. Il a laissé derrière lui quatre « citoyens », représentés devant le pharaon, qui a fait exploser Anfield avec une main droite. Il brisa la ville des Beatles dans un cri, qui finira par être réduit au silence par De Bruyne. Le Belge a porté le score à 2-2 grâce à un tir dévié dans le filet par Matip.

Avant la fin Fabinho frôlé le troisième d’un tir au but vide, qui nettoyé un prodigieux Rodri. Gabriel Jesus a essayé la même chose dans l’autre zone, mais Robertson l’a couvert. Il n’y avait plus d’énergie sur le terrain, ce qui était normal : Anfield a été témoin d’une ode ouverte au football.