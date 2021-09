Résumé et buts de Liverpool

15/09/2021

Le à 23:31 CEST

Roger Payro

Milan n’a plus gagné en Angleterre depuis 2005 et devra attendre. C’est le seul triomphe de ses 19 visites dans les îles et malgré le fait qu’à Anfield, il ait été vu en tête du tableau de bord. Liverpool a pu remédier au gâchis dans lequel ils s’étaient mis. La première mi-temps était clairement «rouge», mais après deux déconnexions pénalisées par Rebic et Brahim, l’équipe «rossonero» est revenue du but contre son camp de Tomori forcé par Alexander-Arnold. Salah et Henderson en seconde période ont rendu justice.

LIV

MILLE

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson ; Keita (Thiago, 71′), Fabinho, Henderson (Milner, 84′) ; Salah (Oxlade-Chamberlain, 84′), Origi (Mané, 63′) et Jota (Jones, 71′).

Milan

Maignan ; Calabre, Kjaer, Tomori, Theo ; Kessié, Bennacer (Tonali, 71′) ; Saelemaekers (Florenzi, 62′), Brahim, Rafa Leao (Giroud, 62′) ; et Rebic (Maldini, 83′).

Buts

1-0 M. 9 Tomori (en pp). 1-1 M. 42 Rébic. 1-2 M. 44 Brahim. 2-2 M. 49 Salah. 3-2 M. 69 Henderson.

Arbitre

Szymon Marciniak (Pologne). TA : MIlner (93′) / Bennacer (13′), Brahim (61′).

Incidents

Anfield. Environ 50 000 téléspectateurs.

Ceux de Klopp ont découvert le pot d’essences et sont venus en finir jusqu’à 13 fois dans le premier quart d’heure. C’était le Liverpool le plus reconnaissable sous le commandement de l’Allemand. Dans ce cas, ils ont déjà gagné grâce à un centre Alexander-Arnold qui a détourné Tomori tout seul.

Bennacer a dévié un tir de Robertson avec son bras mais Salah, étrangement, a raté la pénalité maximale. Maignan a sorti avec ses jambes le tir puissant de l’Egyptien, quelque chose de centré ça oui. C’est le deuxième penalty qu’il rate sur ses 19 tirs comme ‘net’. Le précédent, contre Huddersfield en octobre 2017.

L’ensemble ‘scouser’ mérite de doubler voire tripler les recettes, mais auquel le rythme du duel a un peu baissé Milan a pris une tranche. Leao a fait couler une balle pour que Rébic égalisera en 42′ et deux minutes plus tard Brahim a terminé un comptoir de livres. Robertson a sauvé le but de Theo mais le joueur prêté par le Real Madrid s’est éloigné de quelques centimètres de la ligne de but.

La seconde mi-temps a commencé par une frayeur avec un but de Kjaer, refusé pour hors-jeu par Theo. La réaction ‘rouge’, immédiate. Mur de Salah avec Origi et l’Africain l’a adapté à un Maignan qui n’est pas sorti de la grotte. Liverpool a une nouvelle fois fait basculer le terrain, mais pas aussi clairement qu’en première mi-temps, et Jota a vu comment Kjaer a providentiellement bloqué un tir qui s’est terminé dans le coin de 3-2. Henderson a chassé le botté de dégagement par l’arrière et avec un rebond précoce à mettre dans les écoles, il a de nouveau renversé un marqueur. qui ne bougeait plus.