Résumé et buts de Liverpool 3-1 Newcastle en Premier League

16/12/2021 à 23:07 CET

Diogo Jota et Mohammed Salah est apparu à la rescousse de Liverpool. Les de Klopp ils se sont remis à un match qui est venu avec de mauvaises nouvelles avant le coup de sifflet d’ouverture. Van Dijk et Fabinho ils sont tombés hors de l’appel après avoir été testés positifs pour Covid-19, et à la septième minute, l’équipe de jeunes « rouge », Jonjo Shelvey, a dépassé Newcastle à Anfield. Cependant, le trident rouge était de trop pour une ‘pie’ très restreinte, qui réclame à grands cris l’arrivée du marché d’hiver.

LIV

NOUVEAU

Liverpool fc

Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson ; Henderson, Thiago (Milner, M.90), Oxlade-Chamberlain (Keita, M.73) ; Salah (Firmino, M.73), Jota, Mané.

Newcastle United

Dubravka ; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis (Ritchie, M.15) ; Hayden, Shelvey; Joelinton, Fraser (Willock, M.87), Murphy ; Saint-Maximin (Wilson, M.78).

Buts

0-1 M.7 Shelvey ; 1-1 prise M.21 ; 2-1 M.25 Salah ; 3-1 M.87 Alexandre-Arnold.

Arbitre

Mike Dean. TA : Henderson (M.70) / Joelinton (M.45), Fraser (M.55), Hayden (M.86).

Konaté et Oxlade-Chamberlain ils sont entrés dans le onze de Klopp en remplacement des deux blessés de dernière minute. La pandémie menace de causer une nouvelle série de ravages en Angleterre, avec plusieurs matches suspendus et la ligue renforçant les mesures de contrôle. Mais, tant qu’il est joué, Liverpool ne peut pas se permettre une erreur s’il ne veut pas perdre le train de la tête où la ville de Guardiola nou échoue.

Qui se soucie peu de la guerre de Liverpool est Jonjo Shelvey. Lors de son premier jour à Anfield, le milieu de terrain est retourné dans ce qui était sa maison pour déclencher la surprise au départ. Après un compteur initié par Saint-Maximin, le milieu de terrain anglais a montré sa frappe, sauvant un tir frontal à l’équipe de Alisson.

Le but n’a provoqué que ce à quoi on pouvait s’attendre : une réaction furieuse de Liverpool. Les hommes de Klopp ont connu leurs meilleures minutes dans le match et avant d’atteindre la pause, ils ont inversé le score. Diogo Jota frappé après deux avertissements précédents, achevant le énième rejet de Dubravka. Newcastle a protesté qu’un de leurs joueurs a été blessé au sol, des mots sourds avant l’avalanche qui a suivi de Liverpool.

Le retour a été mené par un erreur d’étagère, que d’une mauvaise livraison a donné un pour un à Crinière. Je l’ai mis à terre Schar, mais Salah Il a ramassé le ballon pour le pousser dans le filet. Pour Newcastle, cela semblait même une utopie d’arriver avec des options à la fin, mais elles ont réussi d’une manière ou d’une autre.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Klopp était beaucoup en baisse après le redémarrage tandis que Klopp Eddie Howe ils s’étendirent timidement. Shelvey a dépassé l’équipe d’Alisson sur un coup franc direct, et Fraser a protesté contre une pénalité d’Alexander-Arnold. L’action de l’ailier a été décisive pour éviter le but, et peu de temps après il le sera également dans l’autre surface.

Alexandre-Arnold L’un des buts de la semaine est sorti du chapeau : un tir de 25 mètres qui a fait chuter la résistance des visiteurs, et après le match nul de Chelsea, il élève les « rouges » et Pep’s City au sommet de la Premier League.