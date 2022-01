Résumé et buts de Liverpool 4-1 FA Cup Shrewsbury Town

09/01/2022 à 17:27 CET

le Ville de Shrewsbury a fait peur à Anfield, mais le Liverpool a fini par imposer sa supériorité face à l’équipe de troisième division dans le Coupe d’Angleterre. Le visiteur Oudouh a porté le premier coup de la nuit, donnant aux « musaraignes » une raison de rêver, mais la réaction locale a été immédiate. Gordon et Fabinho ils sont revenus avant la pause. Firmino et encore Fabinho condamné.

LIV

SHR

Liverpool fc

Kelleher ; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, M.90) ; Morton (Norris, M.90), Fabinho, Dixon-Bonner (Firmino, M.64) ; Gordon (Frauendorf, M.81), Woltman (Minamino, M.45), Jones.

Ville de Shrewsbury

Marosí ; Pennington, Ebanks-Landell, infirmière ; Benett (Daniels, M.88), Vela, Davis, Leahy (Caton, M.90), Ogbeta (Pierre, M.83) ; Udoh (Janneh, M.83, Bowman (Bloxham, M.83).

Buts

0-1 M.27 Oudoh ; 1-1 M.34 Gordon ; 2-1 M.44 Fabinho ; 3-1 M.78 Firmino; 4-1 M.90 Fabinho.

Arbitre

David Coote. TA : Ebanks-Landell (M.80), Daniels (M.89).

Sans Salah ni Mané, tous deux en Coupe d’Afrique, Jürgen Klopp il a rempli son onze de rotations sur la ligne offensive. Là, le prometteur Kayde Gordon, qui avec 17 ans était l’attaquant le plus dangereux des « rouges ». L’objectif initial de Oudouh, un tir puissant au coeur de la surface après centre de Obgeta, a été neutralisé par l’irrévérencieux Gordon. A reçu un centre Bradley dans la surface, a assis un rival et a sauvé le ballon au filet pour devenir le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool.

La tranquillité serait donnée par peine au bord de la mi-temps, causé par les mains du capitaine visiteur Ebanks-Landell en essayant d’empêcher un coup de feu de Van Dijk. Fabinho a pris le cadeau pour faire 2-1 avant la pause.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Shrewsbury n’a plus eu d’arrivées dangereuses en seconde période et a dû voir comment son gardien masoï sauvé la phrase de Dixon-Bonner, mais je ne pouvais rien faire avant Firmino. Le Brésilien, entré depuis le banc, a augmenté l’avantage avec un talon dans la petite zone, et Fabinho fermé la victoire dans la remise. Les « rouges » seront au quatrième tour de la FA Cup.