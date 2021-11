Résumé et buts de Liverpool

11/03/2021

Le 11/04/2021 à 00h31 CET

Roger Payro

Anfield a été le théâtre de l’un des triomphes les plus emblématiques de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions il y a un an et demi. Loin de répéter l’exploit, Les hommes de Simeone ont nettement chuté ce soir et compliquent leur ticket pour les huitièmes de finale. Avant la première mi-temps, le destin du match était déjà écrit avec les buts de Jota et Mané et le rouge direct à Felipe. Après un début de seconde mi-temps qui visait à gagner, Cholo a sorti le drapeau blanc et était blindé derrière. 2-0 et merci. Douce « vendetta » de chez Klopp. Le prochain match contre Milan au Wanda ça ne peut se terminer que par la victoire.

LIV

AU M

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold (N. Phillips, 94′), Van Dijk, Matip, Tsimikas ; Oxlade-Chamberlain (Minamino, 78′), Fabinho (Thiago, 78′), Henderson ; Mané (Firmino, 46′) (Origi (78′), Jota et Salah.

Sportif

Oblak ; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco (Vrsaljko, 69′) ; Correa (Javi Serrano, 75′), De Paul, Koke (Cunha, 69′), Joao Félix (Lodi, 59′) ; et Luis Suárez (Herrera, 59′).

Buts

1-0 M. 13 Jack. 2-0 M. 21 Mané.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA : Mané (15′), Jota (86′), Matip (92′) / Hermoso (8′), Suárez (37′), Koke (38′), Joao Félix (52′). TR : Felipe (36′).

Incidents

Anfield. 53 000 téléspectateurs.

La mise en scène rojiblanca n’était pas mal du tout. Simeone a répété le même onze et le même schéma qui, il y a trois jours, lui ont donné des résultats contre le Betis, avec les changements forcés de Joao Félix et Felipe pour les sanctionnés Griezmann et Savic. On dit souvent qu’on ne touche pas à ce qui marche, même si aujourd’hui tout ce qui roulait dans l’équipement rojiblanco était éphémère et avant le quart d’heure Liverpool a pris sa première bouchée.

Alexander-Arnold l’a mesuré au cœur de la zone et là Jota a battu un Oblak vendu. Le Slovène a juré en araméen contre une défense sans tension et que peu de temps après il a vu passer cyclone Mané. Il est né et a terminé 2-0, aidé à nouveau par un excellent Alexander-Arnold.

Un autre rouge direct

Le début rappelait le Metropolitan, bien que cette fois la réaction du matelas ne soit pas arrivée. En partie parce que il est encore resté avec dix. Philippe Il a clairement renversé Mané et on ne sait pas très bien si à cause de la faute elle-même ou parce qu’il a ensuite déplacé l’arbitre, Danny Makkelie lui a montré le rouge direct. La fin de la première mi-temps et le début de la seconde ont été un cauchemar encore pire. Oblak Il a évité les buts de Salah et Jota au bord des vacances et à la reprise il a répété à nouveau des interventions méritées contre l’Egyptien.

Le Portugais, pour sa part, a réussi à le battre à nouveau mais un órsai millimètre validé par le VAR l’a annulé. L’arbitrage vidéo est également intervenu pour effacer de la mémoire le 2-1 de Suárez, qui avait moyen et humide grâce à un tir dévié par Matip. Cependant, le hors-jeu antérieur de Giménez frustré le jeu de stratégie.

Dès lors, avec un Liverpool qui passait presque à la minute près, Simeone a signé la paix. Il retire Suarez, hué à son retour à Anfield, et Joao Félix pour laisser entrer Herrera et Lodi. Son armure a coupé l’hémorragie pour un Atleti qui n’a pu s’approcher que de la zone d’Alisson après une défaite contre Thiago. La contra, terminée par Herrera, n’a abouti à rien. La blessure de Firmino a été la pire des nouvelles pour ceux de Klopp, qui iront au huitième en tant que leaders.