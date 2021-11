Résumé et buts de Liverpool

27/11/2021 à 18:07 CET

Liverpool a passé le rouleau contre Southampton Qui a battu à Anfield (4-0) de prolonger leur ascension et de traquer le leadership du Premier ministre détenu par Chelsea, au treizième jour.

LIV

SOU

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson ; Henderson (Milner, 67′), Fabinho, Thiago (Oxlade-Chamberlain, 59′) ; Salah, Jota (Minamino, 81′), Mané.

Southampton

McCarthy ; Bednarek (Redmond, 46′), Lyanco, Salisu ; Livramento, Ward-Prowse, Romeu, Perraud (Walker-Peters, 88′) ; Broja, Adams (Tella, 46′), Armstrong.

Buts

1-0 M. 2 Jack. 2-0 M. 32 Jack. 3-0 M. 37 Thiago. 4-0 M. 52 Van Dijk.

Arbitre

André Marriner. TA : Bednarek (11′).

Incidents

13e journée. Anfield. 50 394 spectateurs.

L’équipe de Jurgen Klopp ne lâche pas. Il aura fallu un peu plus d’une heure et le succès de Diogo Jota pour bouleverser l’équipe de Ralph Hasenhuettl, qui a subi sa deuxième défaite d’affilée et est revenue à l’approche de la zone de relégation.

En deux minutes, Liverpool était déjà en tête après Jota profitera d’un ballon reçu d’Andrew Robertson pour battre Alex McCarthy.

Au bout d’une demi-heure, et après plusieurs reprises sans aboutir, les Portugais sont revenus pour reprendre le ballon au fond des filets après une passe de Mohamed Salah. Et au bord de la mi-temps, les Reds ont condamné le choc contre un adversaire résigné d’un tir dans la surface de l’Espagnol Thiago Alcántara, qui a prolongé sa séquence de buts.

La surface de Klopp a bouclé la victoire en début de seconde mi-temps. Un corner de Trent Alexander Arnold a été couronné par le défenseur central néerlandais Virgil Van Dijk.

La réunion condamnée, le rythme est tombé. Liverpool n’avait pas besoin de plus de est provisoirement deuxième au classement Premier, à tel point que Chelsea reçoit dimanche Manchester United.