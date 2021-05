Résumé et buts de Liverpool

05/08/2021

Il a souffert, mais Liverpool est revenu sur la voie de la victoire. Sa victoire contre Southampton (2-0) a bénéficié de plusieurs notes positives. Le plus important, que restent fermes dans leur intention de jouer en Europe et reviennent à la vie dans leurs options pour le faire en Ligue des champions. Difficile mais pas impossible. Dans une journée propice aux défaites de Leicester et Tottenham, les hommes de Klopp grimpent à la sixième place et sont à six points des “ Foxes ”, bien qu’avec un match de moins. Mané et Thiago mettent fin à la résistance des ‘saints’.

LIV

SOU

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, R. Williams, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah (Oxlade-Chamberlain, 87 ‘), Jota (Firmino, 79’) et Mané (Jones, 93 ‘).

Southampton

Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Stephens; Armstrong, Ward-Prowse; Walcott (Diallo, 66 ‘), Tella (Obafemi, 66’); Redmond et Adams (Djenepo, 79 ‘).

Buts

1-0 M. 31 Mané. 2-0 M. 90 Thiago.

Arbitre

Kevin Friend. TA: Redmond (61 ‘).

Incidents

Anfield. Derrière des portes closes.

L’Espagnol est son premier but avec Liverpool et a servi à clore une victoire stupéfiante. La victoire en première mi-temps n’a pas fermé la boîte “ scouser ” et ce n’était pas pour les opportunités. Crinière n’a pas pu décerner un grand bal d’Alexandre-Arnold et puis les Sénégalais ont assisté à un Salah qui est tombé sur Forster. Phillipsensuite, il acquiesça.

Forster a contrecarré plus tard un tir de Iota et puis il a répété avant Salah. Le gardien de but de Southampton grandissait, qui a également vu comment la barre transversale a jeté un câble dans une tête de Wijnaldum.

La boîte de Hasenhuttl était sur le point de le pénaliser une double arrivée d’Adams et Redmond qu’Alisson a fait une fausse couche. Dans la suite, Liverpool ne pardonna plus; Le centre de Salah et Mané a dirigé le filet. L’Egyptien en a profité avant les vacances, sans succès.

Iota Oui Phillips Ils ont commencé la seconde moitié en piétinant, mais le script a été répété. Stephens a bloqué un but chanté par Salah et là les fantômes sont revenus à Anfield, qui n’est pas le fort d’antan. Diallo a forcé Alisson à travailler, qui peu de temps après a presque donné le but à Adams mais il est venu à temps pour se débarrasser de son erreur.

Avec un 1-0 agité dans la lumière, Klopp n’a pas respiré avant le but de Thiago. Avant que Mané ne soit annulé un hors-jeu clair. Les Espagnols n’avaient pas de «mais». Récupération «rouge» dans la zone rivale, mètres avancés et ajusté le tir vers le bas. Après trois mois et demi, Liverpool a de nouveau laissé une feuille blanche dans un match de Premier. J’ai dit, toutes bonnes nouvelles.