Résumé et buts de Manchester City 1-0 Wolverhampton en Premier League

11/12/2021 à 15h47 CET

Du sang, de la sueur et une pénalité de Sterling J’ai besoin de Manchester City mettre fin à la résistance des Wolverhampton. Les de Guardiola conserver le leadership du Premier ministre après un match dans lequel ils ont dû mâcher du ciment contre la deuxième meilleure défense du Premier ministre. Une expulsion ridicule de Raul Jiménez, qui a vu deux jaunes en deux minutes, leur a ouvert la voie avant la pause. La reprise a été un harcèlement et une démolition dans lesquels Sterling a inscrit le but qui a fait la différence.

MCI

WOL

Manchester City

Ederson ; Cancello, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündogan (Foden, M.55), Bernardo Silva ; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish (De Bruyne, M.74).

Wolverhampton

José Sa ; Kilman, Coady, Saiss ; Semedo, Dendoncker (Podence, M.83), Neves (Trincao, M.82), Moutinho, Ait-Nouri ; Adama Traoré (Hee-Chan, M.67), Raúl Jiménez.

Arbitre

Jon Moss. TA : Rúben Dias (M.40), Rodri (M.43), Cancelo (M.81) / Raúl Jiménez (M.45, M.46). TR : Raúl Jiménez (M.46).

Il a été le 100e but du footballeur anglais en Premier League, un autre record en carrière pour un Sterling qui a renaît le mois dernier à Manchester City. Depuis la trêve internationale en novembre, juste au moment où les rumeurs sur son possible départ en hiver se sont multipliées, le « 7 » de City a marqué cinq buts et une passe décisive.

Cependant, Wolverhampton n’a pas rendu les choses faciles. Ils ont déjà prévenu la semaine précédente Bruno lage tenant le match nul contre Liverpool jusqu’au temps additionnel, et ils sont venus à l’Etihad avec la même intention. En première mi-temps, ils ont fait un décalogue de grattage de secondes, de perte de temps et de frustration pour une City qui avait du mal à trouver son chemin. Ruben Dias et Laporte ils se sont battus contre Adama Traore, la grande menace de visite, et Raúl Jiménez a décidé de faciliter le travail des hommes de Guardiola. L’avant mexicain a vu deux jaunes en une minute : le premier pour une faute sur Rodri, le second pour entrave à son lancement. Action ridicule, et un tir aux pieds de sa propre équipe.

Siège en seconde mi-temps

Les hommes de Guardiola sont sortis avec tout à la reprise. Avec Bernardo Silva sur les poignées d’attaque, Sterling comme fer de lance et Foden comme un choc, la Ville a forcé le but José Sa pour obtenir sa meilleure version. Il a couvert des coups de Bernardo et Zinchenko, bien qu’il soit hors de son ravitaillement, l’action qui a fait la différence est restée : un centre de Bernardo qui a heurté le bras de Moutinho au sein de la zone. Une action controversée, puisque le Portugais a affirmé qu’il avait touché son aisselle. Jon Moss ignoré, le VAR a confirmé la décision et Sterling a frappé Sa avec un tir fluide au milieu.

Ils ont pu ouvrir la boîte, mais pas fermer le match. Grealish a raté un but presque pour vider le but, Oui Gabriel Jésus est revenu pour tamponner le ballon contre Jose Sa. Les loups sont arrivés au bout avec 10 joueurs et sans créer de danger, mais vivants dans le jeu. Assez pour Kilman avait l’égalité sur une tête en rabais, qu’Ederson a repoussé. Le gardien brésilien a ajouté son 100e match avec City sans encaisser de but. Ce dernier, clé pour que la Ville continue de gouverner le premier ministre.