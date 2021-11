Résumé et buts de Manchester City 2-1 West Ham de la Premier League

28/11/2021 à 17:32 CET

Gundogan la lumière était-elle allumée la tempête de Manchester. La ville de Guardiola bat West Ham, révélation du Premier ministre, dans un jeu qui s’il n’avait pas déjà assez de pièges pour Pep avait la collaboration de la météo. Alors qu’une tempête de neige aggravait l’Etihad et que les « marteaux » réduisaient les occasions locales, Gündogan a réussi à ouvrir la boîte après un désordre dans la région. Un soulagement pour Guardiola, qui a vu comment Fernandinho fini le travail à la fin.

MCI

WHU

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, Gündogan ; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling (Fernandinho, M.87).

West Ham United

Fabianski ; Johnson, Zouma, Dawson, Cresswell (Coufal, M.61), Rice, Soucek ; Fornals, Benrahma (Lanzini, M.59), Masuaku (Bowen, M.74) ; Antoine.

Buts

1-0 M.33 Gündogan ; 2-0 M.89 Fernandinho; 2-1 M.92 Lanzini.

Arbitre

Michel Olivier. TA : Laporte (M.29), Cancelo (M.61).

L’entrée de Gabriel Jésus pour Zinchenko C’était le seul changement pour Pep par rapport au onze qui a renversé le PSG, mais l’équipe n’a pas remarqué la fatigue. Supérieur au départ, le jeu a pris le scénario qu’on attendait : un West Ham concentré dans son domaine face à la créativité de City. Mahrez a donné le premier avertissement sur un but annulé pour hors-jeu, et plus tard Zouma sauverait sous des bâtons ce qui ressemblait à un but chanté par Gabriel Jésus. À qui ils ne pouvaient pas arrêter est allé Gundogan, a rejoint l’attaque comme une ombre invisible, qui a semblé pousser un tir dans le filet après le slalom de Mahrez. Lors de ses 37 derniers matches de Premier ministre, Gündogan a marqué 15 buts sans compter aucun penalty. Personne dans la ligue n’atteint ces records au cours de la même période.

Malgré tout, West Ham n’est pas venu se promener à l’Etihad. Les de Moyes David trouvé des issues aux difficultés de la Ville, surtout endurées par La puissance du riz dans la salle des machines et Antoine en attaque. Benrahma Il a testé Ederson. Le duel a perdu du rythme avant la pause à cause de la neige. Tel était le panorama qu’il était possible de douter du début de la seconde mi-temps, mais le travail des ouvriers à la pause et une concession de la météo ont dégagé l’après-midi.

Là City réapparut avec une marche de plus. Gabriel Jesus a encore touché le but, cette fois il l’a enlevé Cresswell sous des bâtons. L’arrière latéral a même été blessé avec l’action. j’annule il a mis sa salopette, tandis que West Ham a essayé de tenir le coup et de proposer des options à la fin. Ils ont réussi à tel point que Pep a fini par laisser entrer Fernandinho pour donner le contrôle aux leurs. Ce que les tribunes n’attendaient pas, c’est que le Brésilien termine le travail.

Après une action de Gabriel sur l’extrémité droite, Fernandinho a signé la sentence d’une passe au filet, contre le pied de Fabianski. La fierté de West Ham a répondu à la dernière seconde : Lanzini a marqué un but irrésistible, volée qui a effacé l’équipe d’Ederson. Le résultat final n’a pas changé. Manchester City termine une autre semaine parfaite, en Ligue des champions et en Premier ministre.