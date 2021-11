11/03/2021

Le à 23:37 CET

Dans le groupe de la mort, il semble que la seule chose qui reste à décider est le chef. Les Ville de Guardiola a encore dépassé le Sorcières, sans problèmes excessifs et avec une réconciliation pour Sterling. Les Anglais sont revenus voir la porte des « citoyens » plus de deux mois plus tard pour inscrire le but de la peine en seconde période.

MCI

BRU

Manchester City

Ederson ; Walker (Zinchenko, M.80), Pierres, Laporte, Cancelo ; Rodri, Gündogan, Bernardo Silva (De Bruyne, M.75) ; Mahrez (Gabriel Jesis, M.68), Foden (Palmer, M.80), Grealish (Sterling, M.68).

Sorcières

Mignolet ; Malines, Hendry, Nsoki, Sobol ; Mata (Van Der Brempt, M.78), Rits (Mbamba-Muanda, M.78, Vanaken, Vormer ; De Ketelaere, Lang (Dost, M.78).

Buts

1-0 M.15 Foden ; 1-1 Pierres M.17 (pp) ; 2-1 M.54 Mahrez ; 3-1 M.72 £ ; 4-1 M.90 Gabriel Jésus.

Arbitre

Mateu Lahoz (Espagne). Pas de cartes.

Avant, celui qui faisait la différence était Jou Annuler du côté. Le Portugais a été l’auteur de trois premières passes décisives, la première un cadeau pour que Foden va pousser et capitaliser sur un bon départ des Mancuniens. Les Sorcières Non seulement il a eu de la chance qu’ils n’aient concédé qu’un peu avant les 20 premières minutes, mais ils ont rencontré un tirage inattendu. Ederson arrêté une tentative de Vanaken, mais il n’a pas pu arrêter un rebond de la balle face à Stones, qui se sont retrouvés sur leur propre réseau.

Avec le tirage au sort, les Belges ont retrouvé leur place, plus à l’aise face à un City dont le rythme cardiaque a chuté jusqu’en seconde période. Pep a réactivé son équipe après la pause, et une avalanche d’occasions s’est déclenchée qui s’est terminée par J’annule donner un autre objectif, cette fois à Mahrez. Juste avant 2-1, le visiteur De Ketelaere a pardonné un un pour un contre Ederson.

Le deuxième but a emporté la ruée vers City, qui a cédé la place à leurs changements et a trouvé le lacet. Sterling, incisif dans les minutes dont il disposait, il profita d’un autre jeu du marqueur pour envoyer une passe de la mort de Gundogan. De plus, Gabriel Jesus a terminé la nuit dans un autre slalom de l’intiring Annuler. Avec deux matchs à jouer, City obtiendrait sa passe avec un match nul, mais la direction du groupe se jouera à la fin du mois à le grand match contre le PSG.