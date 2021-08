Résumé et buts de Manchester City 5-0 Norwich City en Premier League

21/08/2021 à 20h35 CEST

Les Ville de Guardiola Cela ne laissait aucune place à une autre surprise. Les Norwich Ils semblaient être le rival parfait pour répondre à la défaite inaugurale contre Tottenham, et ils ont fini par l’être. Une pluie de buts à Manchester, adouci par le premier but de Grealish en tant que « citoyen » et un performance exceptionnelle de Gabriel Jesus, a terminé l’après-midi parfait pour Pep.

MCI

NI

Manchester City

Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, Gündogan (Palmer, M.69) ; Gabriel Jesus, Ferran Torres (Sterling, M.61), Grealish (Mahrez, M.73).

Ville de Norwich

Krul ; Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis (Mumba, M.45) ; Lees-Melou, Gilmour, Rupp (McLean, M.45) ; Rashica, Pukki (Sargent, M.77), Cantwell.

Buts

1-0 M.7 Hanley (pp.); 2-0 M.22 Grealish; 3-0 M.65 Laporte ; 4-0 M.71 Sterling, 5-0 M.84 Mahrez.

Arbitre

Graham Scott. TA : Gündogan (M.39).

Stade

Stade Etihad. 55 000 téléspectateurs.

Il n’est pas sorti sur le tableau de bord, mais Gabriel Jésus a fait la différence. Nom habituel dans les piscines comme sortie possible, Guardiola a donné la propriété au Brésilien, bien que pas comme attaquant, mais comme ailier. Collé à la bande, le ‘9’ a fait une vraie destruction à la ligne défensive de Norwich, trois passes décisives au but, et même un quatrième dans un but de Ferran Torres qui a annulé le VAR.

Le premier a mis sept minutes à arriver, un centre dur de la ligne de fond qui entre le centre Hanley et le gardien Krul sont entrés dans leur propre but. Un début catastrophique pour Norwich, conscient que l’Etihad a bien du mal à s’en sortir vivant avec un but précoce.

Manchester City a changé de visage par rapport à la veille, poussé peut-être par les cinq changements que Guardiola a introduits dans le onze. Parmi eux, des noms comme Bernardo Silva et Laporte, également liés à des sorties potentielles avant la fin du marché. Tous deux répondraient sur le green avec un rôle de premier plan, lancé en attaque par un Gabriel Jesus qui n’en avait pas assez.

Cadeau de Gabriel à Jack Grealish

Avant la pause il voulait quitter le jeu vu à la phrase : première fréquentation Torres de Ferran dans un but refusé en raison d’une faute précédente de Bernardo Silva, cédant plus tard à Grealish la première parfaite dans votre nouvelle maison. Plus off en attaque contre Norwich, la signature de 117 millions Il a vu la porte après l’autre décocher exalté de Gabriel Jesus. Walker a vu ses idées, a filtré une passe en profondeur et le Brésilien l’a franchie pour que Grealish l’envoie sur le réseau presque accidentellement.

L’entraîneur visiteur, Daniel Farke, a tenté d’atténuer les blessures après la pause. Il est passé du côté de Gabriel Jesus et a rafraîchi le milieu de terrain, mais le coup de pied arrêté est arrivé comme une dalle pour écraser son ambition. Laporte, à la sortie d’un corner, un ballon mort a touché le filet au cœur de la surface. Le troisième but désarma définitivement Norwich, qui finit par voir arriver le quatrième, encore une fois avec Gabriel comme exécuteur testamentaire dans un jeu retracé au but de Grealish : fIltra Walker, la Brésilienne déborde et cette fois Sterling l’a poussée.

Guardiola a fait ses débuts prometteurs en Premier League Cole Palmer, a pu donner du repos à des accessoires comme Gündogan et Grealish, et a été témoin de la façon dont Mahrez a mis la touche finale à l’après-midi avec le cinquième, qui n’était pas seulement la « petite main », mais un coup de poing d’autorité au premier ministre. C’est le Manchester City que l’Angleterre attendait.