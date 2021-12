Résumé et buts de Manchester City 6-3 Leicester City lors du Boxing Day de la Premier League

26/12/2021 à 18h25 CET

le Le lendemain de Noël lui a laissé un cadeau généreux Manchester City – Leicester. L’équipe de Pep Guardiola sorti victorieux d’un carrousel de buts imparable, neuf au total, passant d’une symphonie céleste au départ à un sursaut de fierté de ceux de Brendan Rodgers. le 4-0 avec laquelle les hommes de Pep ont été plantés après une demi-heure a été réduit par une réaction louable des «renards», qui étaient 4-3 jusqu’à ce que Laporte et Sterling définitivement condamné.

MCI

JE LIS

Manchester City

Ederson ; Cancello, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gündogn, De Bruyne (Foden, M.71) ; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.

La ville de Leicester

Schmeichel; Albrighton, Amartey, Vestergaard, Thomas ; Tielemans (Choudoury, M.71), Dewsbury-Hall ; Ayoze (Castagne, M.45), Maddison, Lookman ; Iheanacho.

Buts

1-0 M.5 De ​​Bruyne ; 2-0 M.14 Mahrez ; 3-0 M.21 Gündogan ; 4-0 M.26 Sterling ; 4-1 M.55 Maddison ; 4-2 M.59 Lookman; 4-3 M.65 Iheanacho ; 5-3 M.69 Laporte ; 6-3 M.86 Sterling.

Arbitre

Chris Kavannagh. TA : Vestergaard (M.45), Maddison (M.75).

C’était le premier match de l’histoire du Boxing Day en Premier avec neuf buts. Au-delà des rebondissements du scénario, un élément de preuve subsistait : le Ville de Guardiola que moins de grévistes ont, aucun en fait, n’est un rouleau compresseur en face-à-porte : ils ajoutent 20 points dans son dernier quatre jeux. Il n’y a pas beaucoup d’exemples en Europe d’équipes qui peuvent dominer comme l’ont fait les Mancuniens en première mi-temps, un abus de ressources offensives, une pression inlassable et des buts. De Bruyne il a ouvert la fête du pied gauche, Tielemans aidé en commettant deux pénalités qui ont transformé Mahrez et Sterling, et Gündogan Il a laissé son empreinte sur une arrivée de deuxième ligne de marque maison.

Leicester ne l’a même pas vu venir. Schmeichel Il a sorti deux mains prodigieuses pour éviter un trou plus grand. Un 6-0 à la mi-temps aurait été difficile à croire avant le crash. Aussi difficile que cela ait été, à la mi-temps, d’imaginer une réaction comme celle de Leicester City.

Le grand responsable était James Maddison. Le milieu de terrain déjà sorti des flashes en première mi-temps, avec un coup franc direct qui a sauvé Ederson, mais il s’est déchaîné à la reprise. Il a marqué le premier à passer de Iheanacho, et l’un a jeté l’autre contre de sorte que Lookman le second traversera le réseau, avant slip Laporte en pression. Les fans visiteurs se sont frottés les yeux et ont explosé encore plus lorsqu’ils ont vu la troisième chute : à nouveau forcés par un coup du lapin maddison. Ederson le repoussa, mais le rejet resta aux pieds de Iheanacho pour marquer où était sa maison.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le 4-3 était un sérieux avertissement pour City. Pep a eu recours à Foden, et a trouvé la solution pour mettre des morceaux. Après avoir touché le but dans les deux virages précédents, il s’est frayé un chemin jusqu’au troisième avec un La tête parfaite de Laporte. Les Mancuniens n’ont fait aucune concession après la cinquième, ils ont baissé le rythme du jeu et ont fini par droguer un Leicester qui a vu Sterling mettre le final 6-3 à cinq pour la fin.

le Manchester City Il consolide sa place au sommet du Premier, allongeant l’écart avec un Liverpool qui ne jouera pas ce jour à cause du Covid-19, et confirmant que celui qui veut les atteindre doit le faire par une pente à la portée de très peu.